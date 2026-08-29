Існують сигнали про серйозну підготовку Росії до ескалації напруженості. Найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всієї Європи.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє TVN24.

Туск про підготовку РФ до ескалації

– Ми повинні бути готові до різних подій. Наступні 7-8 місяців, безумовно, будуть критичними, – стверджує польський прем’єр.

Журналісти запитали в Туска про нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

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Туск заявив, що Польща перебуває у постійному контакті з керівництвом ЦРУ, тому знала інформацію про активність Реткліффа. Він заявив, що Польщу не дивують жодні відомості щодо дій і заходів, які проводить глава ЦРУ.

Як стверджує польський прем’єр, у питаннях безпеки частина інформації має залишатися конфіденційною. Проте суспільство не потрібно позбавляти інформації про найважливіші загрози, сказав Туск.

Він звернув увагу, що йдеться зараз не лише про візит директора ЦРУ до Москви.

Прем’єр-міністр Польщі стверджує, протягом останніх тижнів з’являються численні публічні сигнали про підготовку Росії до ескалації в Україні та всій Європі. За його словами, Росія ставить ключову ставку на осінь та зиму.

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