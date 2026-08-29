У ніч проти 29 серпня Ростовську область Росії атакували безпілотники. Під ударом опинилися логістичні об’єкти маркетплейсу Ozon, склади мережі DNS, а також суднобудівне підприємство.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Атака на Ozon у Ростовській області

В Ozon офіційно підтвердили атаку на один зі своїх логістичних об’єктів у регіоні. У компанії заявили, що працівників завчасно евакуювали.

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За попередньою інформацією маркетплейсу, люди не постраждали. На об’єкті виникло невелике загоряння, яке, за словами компанії, оперативно загасили. Роботу комплексу тимчасово зупинили для перевірки території екстреними службами.

В Ozon також повідомили про евакуацію співробітників із другого логістичного центру через небезпеку в районі. Сам об’єкт не пошкоджений, однак його роботу також тимчасово зупинили з міркувань безпеки.

Пожежі біля складів та суднобудівного заводу

Російські моніторингові канали повідомляли про масштабну пожежу в районі складів мережі магазинів електроніки DNS.

За даними аналітичної компанії Data Insight, DNS займає четверте місце за обсягом інтернет-продажів у Росії — після Wildberries, Ozon і Яндекс Маркета. Раніше логістичні центри цієї мережі не були цілями атак.

Крім того, за даними моніторингових ресурсів, безпілотники могли атакувати суднобудівний завод Мідель у районі міста Аксай. Повідомлялося про займання судна на території підприємства.

За повідомленнями російських джерел, унаслідок атаки в Ростовській області постраждали семеро людей. У Ростові-на-Дону також повідомлялося про пошкодження двох багатоквартирних будинків.

Окремо моніторингові канали повідомляли про пожежу на військовому аеродромі в селищі Гвардійське в окупованому Криму.

22 серпня стало відомо, що Сили оборони України уразили логістичний хаб російської компанії Ozon.

Сили оборони України за допомогою дронів FP-1 уразили логістичний хаб Ozon та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ.

Фото: Supernova+

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