РФ все больше испытывает последствия войны против Украины из-за значительных потерь на фронте и чтобы компенсировать их, продолжать боевые действия в Кремле рассматривают возможность новой волны мобилизации.

РФ хочет снова провести мобилизацию из-за значительных потерь на фронте

Как сообщил министр обороны Евгений Хмара во время общения с журналистами, РФ рассматривает возможность проведения дополнительной волны мобилизации и привлечения около 300 тыс. человек уже в этом году и еще столько же в следующем.

Он сообщил, что такие планы РФ являются реакцией на проблемы, с которыми она сталкивается в войне против Украины, в частности, постоянные растущие потери на фронте.

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– Россию не интересует отдельно Донецк или Луганск. Ее цель – вся Украина. Для Украины это экзистенциальная война. Путин видит эту войну как часть продолжения формирования своей империи. Его цель – захватить всю украинскую территорию, уничтожить украинскую государственность и преподнести это как исторический вклад в развитие российского государства. Какие-либо наши уступки Путин воспринимает не как путь к миру, а как подтверждение, что давление работает и агрессию можно продолжать, — говорит Хмара.

Хмара подчеркнул, что остановить кремлевского диктатора Владимира Путина может только осознание того, что он начинает проигрывать войну.

Глава Минобороны добавляет, что добиться этого можно только силой и эффективным усилением возможностей Украины на поле боя.

— Путина может остановить только чувство, что он начинает проигрывать эту войну. Это можно сделать только силой – и только эффективно, – подчеркнул Хмара.

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