Російська влада очікує найбільший з початку повномасштабного вторгнення в Україну дефіцит державного бюджету.

За прогнозами, наприкінці 2025 року він може сягнути 5,7 трлн рублів, що дорівнює приблизно $68 млрд.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Рекордний дефіцит бюджету в Росії: що відомо

Зазначається, що нинішній показник майже вдвічі перевищує початкові плани уряду РФ.

– Причина – падіння доходів, зокрема від нафти й газу, тоді як витрати на війну залишилися на тому ж рівні. Для латання бюджетних дір уряд підвищує податки, запроваджує нові збори для бізнесу та планує наростити державний борг, – йдеться у повідомленні.

Попри рекордний дефіцит і загострення економічних проблем, Кремль продовжує нехтувати стабільністю власної країни та її майбутніми перспективами, спрямовуючи ресурси на війну проти України.

У ЦПД наголошують, що економіка РФ дедалі менше витримує навантаження від колосальних військових витрат, і цифри підтверджують цю тенденцію.

Ресурси вичерпуються, проте Кремль й далі робить ставку на загарбницьку політику, штовхаючи Росію до глибокої економічної кризи.

Нагадаємо, голова Сбербанку РФ Герман Греф 3 вересня на Східному економічному форумі у Владивостоці заявив, що у другому кварталі 2025 року російська економіка увійшла у фазу технічної стагнації.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов раніше доповідав президенту Путіну, що у 2025 році темпи зростання економіки країни можуть уповільнитися майже удвічі – до 1,5% замість очікуваних 2,5%.

Для порівняння, у 2024 році економіка росії показала приріст у 4,1%.

