Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив російському колезі Антону Силуанову, що Москва не може розраховувати на економічні послаблення або інші домовленості зі Сполученими Штатами, доки не завершиться війна проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з перебігом зустрічі двох міністрів.

Бессент поставив Росії умову щодо економічних послаблень

Бессент і Силуанов провели двосторонню зустріч у кулуарах зустрічі керівників фінансових відомств країн G20 в Ашвіллі, штат Північна Кароліна.

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За словами співрозмовника Reuters, коли російський міністр спробував порушити питання, що становлять взаємний інтерес для двох країн, Бессент його перервав.

– Нічого неможливо, доки не закінчиться війна, – передає слова американського міністра джерело агентства.

Таким чином Бессент дав зрозуміти Силуанову, що до завершення війни Росії проти України не може йтися ані про економічні послаблення, ані про домовленості з інших питань.

Основною темою переговорів Бессента та Силуанова був мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Водночас російське Міністерство фінансів заявило, що сторони обговорювали фінансове співробітництво в межах G20.

Участь Силуанова у зустрічі G20 викликала невдоволення в Європі

Це була перша особиста участь російського міністра фінансів у зустрічі G20 після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Його присутність викликала невдоволення серед європейських посадовців на тлі роботи над новими санкціями проти Москви.

Сполучені Штати у жовтні 2025 року запровадили санкції проти великих російських нафтових компаній.

Згодом Вашингтон тимчасово дозволив окремі операції з російською нафтою, яка вже перебувала на танкерах у морі. Таке рішення було ухвалене на тлі перебоїв із постачанням енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Попри ці винятки, за даними Reuters, на зустрічі із Силуановим Бессент пов’язав можливість ширших економічних домовленостей із Росією із завершенням війни проти України.

Раніше повідомлялося, що російська влада очікувала найбільший з початку повномасштабного вторгнення в Україну дефіцит державного бюджету.

За прогнозами, наприкінці 2025 року він мав сягнути 5,7 трлн рублів, що дорівнює приблизно $68 млрд.

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