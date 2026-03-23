Ослабление нефтяных санкций против России может принести ей максимум $2 млрд дополнительной прибыли, однако эта сумма является незначительной и не повлияет на финансирование военных операций.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

Бессент об ослаблении нефтяных санкций против РФ

По словам Бессента, даже в случае роста цен на нефть дополнительные доходы России останутся ограниченными.

Он пояснил, что максимальная сумма, которую может получить РФ, составляет около $2 млрд.

— Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составляет $2 млрд, что равно одному дню бюджета Российской Федерации, — отметил министр.

Бессент подчеркнул, что такая сумма не имеет существенного значения для финансирования российской военной машины.

Министр финансов США подчеркнул, что даже при повышении стоимости нефти Россия не получает критического финансового прироста.

Он привел пример: если цена на нефть растет до $150, но Россия получает лишь часть дохода, это все равно не обеспечивает значительного увеличения поступлений.

Кроме того, основным покупателем российской нефти остается Китай, который закупает более 90% объемов.

Общий экспорт российской нефти сократился примерно на 25% после того, как другие страны ограничили закупки.

Ослабление санкций лишь частично открывает доступ к другим рынкам, но не меняет общей картины.

Напомним, что Соединенные Штаты предоставили 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые уже находятся в море.

Речь идет о ресурсах, погруженных на суда по состоянию на 12 марта, а само разрешение действует до 11 апреля.

В Вашингтоне объяснили это необходимостью стабилизировать мировые энергетические рынки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и перебоев с судоходством через Ормузский пролив.

