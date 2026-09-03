Двухпартийная группа американских законодателей требует объяснить, почему подразделению 173 воздушно-десантной бригады в Европе приказали прекратить специализацию на войне с дронами.

Об этом сообщает агентство Associated Press, которое получило копию письма американских законодателей руководству армии США.

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Письмо министру армии США Дэну Дрисколлу и временно исполняющему обязанности начальника штаба армии генералу Кристоферу ЛаНеву законодатели отправили 1 сентября.

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Они требуют провести брифинг и предоставить данные и анализ, на основании которых было принято решение изменить специализацию подразделения.

— Мы глубоко обеспокоены тем, что ликвидация этого специализированного дронного подразделения ограничит нашу способность учиться у союзников, прежде всего у Вооруженных сил Украины, — говорится в письме.

Документ подписали сенатор-демократ Джин Шахин, сенатор-республиканец Том Тиллис, независимый сенатор Ангус Кинг и конгрессмен-республиканец Майк Тернер.

По мнению законодателей, сворачивание работы подразделения может замедлить адаптацию американской армии к стремительным изменениям в использовании беспилотников на современном поле боя.

Что известно о батальоне 173 воздушно-десантной бригады

Специализированное подразделение численностью около 600 военнослужащих создали в ноябре 2025 года. Его планировали перебрасывать туда, где возникала необходимость в применении беспилотников.

Американские военные сами собирали дроны и отрабатывали способы их боевого применения, в частности, опираясь на опыт Украины в войне против России.

Однако ЛаНев недавно приказал батальону вернуться к своей основной функции — работе в качестве воздушно-десантного пехотного подразделения.

Законодатели теперь хотят выяснить, было ли это решение принято непосредственно руководством армии США или поступило от руководства Пентагона. Они обращают внимание и на то, что специализированное подразделение проработало менее года.

Стоит отметить, что развитие беспилотных систем было одним из приоритетов предыдущего начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа. Он выступал за более быстрое создание новых дронов и их широкое внедрение в обычные военные подразделения.

В 2025 году Джордж вместе с Деном Дрисколлом представили Инициативу по трансформации армии, которая предусматривала оснащение подразделений современными беспилотными авиационными системами.

В апреле 2026 года министр обороны США Пит Хэгсет уволил Джорджа без публичного объяснения причин. Его обязанности перешли к Кристоферу ЛаНеву.

На этой неделе Дрисколл тоже подал в отставку. Причины своего решения он публично не объяснял.

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