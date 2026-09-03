Двопартійна група законодавців США вимагає пояснити, чому підрозділу 173 повітрянодесантної бригади в Європі наказали припинити спеціалізацію на дроновій війні.

Про це повідомляє агентство Associated Press, яке отримало копію листа американських законодавців до керівництва армії США.

У США згортають дронову спеціалізацію батальйону 173 повітрянодесантної бригади: що відомо

Лист до міністра армії США Дена Дрісколла та тимчасового виконувача обов’язків начальника штабу армії генерала Крістофера ЛаНева законодавці надіслали 1 вересня.

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Вони вимагають провести брифінг та надати дані й аналіз, на підставі яких було ухвалено рішення змінити спеціалізацію підрозділу.

— Ми глибоко занепокоєні тим, що ліквідація цього спеціалізованого дронового підрозділу обмежить нашу здатність вчитися в союзників, передусім у Збройних сил України, — йдеться у листі.

Документ підписали сенаторка-демократка Джин Шахін, сенатор-республіканець Том Тілліс, незалежний сенатор Ангус Кінг та конгресмен-республіканець Майк Тернер.

На думку законодавців, згортання роботи підрозділу може уповільнити адаптацію американської армії до стрімких змін у використанні безпілотників на сучасному полі бою.

Що відомо про батальйон 173 повітрянодесантної бригади

Спеціалізований підрозділ чисельністю близько 600 військовослужбовців створили у листопаді 2025 року. Його планували перекидати туди, де виникала потреба у застосуванні безпілотників.

Американські військові самостійно збирали дрони та відпрацьовували способи їхнього бойового застосування, зокрема спираючись на досвід України у війні проти Росії.

Однак ЛаНев нещодавно наказав батальйону повернутися до його основної функції — роботи як повітрянодесантного піхотного підрозділу.

Законодавці тепер хочуть з’ясувати, чи було це рішення ухвалене безпосередньо керівництвом армії США, чи надійшло від керівництва Пентагону. Вони звертають увагу й на те, що спеціалізований підрозділ пропрацював менш як рік.

Варто зазанчити, що розвиток безпілотних систем був одним із пріоритетів попереднього начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа. Він виступав за швидше створення нових дронів та їхнє широке впровадження у звичайних військових підрозділах.

У 2025 році Джордж разом із Деном Дрісколлом представили Ініціативу трансформації армії, яка передбачала оснащення підрозділів сучасними безпілотними авіаційними системами.

У квітні 2026 року міністр оборони США Піт Гегсет звільнив Джорджа без публічного пояснення причин. Його обов’язки перейшли до Крістофера ЛаНева.

Цього тижня Дрісколл також подав у відставку. Причини свого рішення він публічно не пояснював.

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