Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о намерении уйти в отставку после критики со стороны государственного аудита и скандала вокруг закупок боеприпасов для Украины.

О своем решении Певкур заявил в эфире программы Aktuaalne kaamera на телеканале ETV, сообщает эстонская общественная телерадиокомпания ERR.

Министр обороны Эстонии уходит в отставку: что известно

Певкур заявил, что выводы Национального аудиторского управления о деятельности Сил обороны Эстонии и Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) достаточно серьезны, чтобы поднять вопрос о политической ответственности.

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— Как министр обороны я, конечно, должен признать, что несу ответственность за всю сферу, подчиненную моему министерству. Лидер должен иметь и мужество, и достоинство, чтобы взять на себя ответственность как политический долг, даже если личной вины нет, — заявил Певкур.

Он сообщил, что готов передать должность преемнику в то время, которое будет удобно премьер-министру Эстонии.

В то же время Певкур настаивает, что за время его работы были приняты правильные решения для укрепления обороны страны. Министерство обороны Эстонии он возглавлял с 2022 года.

Что известно о €70 млн на снаряды для Украины

По данным СМИ, скандал разгорелся вокруг оборонных закупок, в частности попытки приобрести артиллерийские боеприпасы для Украины.

Эстония выплатила в общей сложности €70 млн аванса индийским компаниям, которые до этого, согласно обнародованной информации, не продали ни одного боеприпаса.

Бывший глава Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар заявил, что важные решения по закупкам согласовывались с руководством Министерства обороны. По его словам, о деталях контрактов знали не только министр, но и бывший канцлер Кусти Сальм, а также действующий канцлер Каймо Кууск.

Сам Певкур признал, что ему предоставляли документы по контрактам, но заявил, что лично их не читал.

Министр подчеркнул, что не занимается непосредственно переговорами по контрактам и закупкой боеприпасов, но считает правильным взять на себя политическую ответственность за весь оборонный сектор.

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