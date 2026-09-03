Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про намір піти у відставку після критики державного аудиту та скандалу навколо закупівель боєприпасів для України.

Про своє рішення Певкур заявив в ефірі програми Aktuaalne kaamera на телеканалі ETV, повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

Міністр оборони Естонії йде у відставку: що відомо

Певкур заявив, що висновки Національного аудиторського управління щодо діяльності Сил оборони Естонії та Державного центру оборонних інвестицій (RKIK) є достатньо серйозними, щоб порушити питання політичної відповідальності.

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— Як міністр оборони я, звісно, маю визнати, що несу відповідальність за всю сферу, підпорядковану моєму міністерству. Лідер повинен мати як мужність, так і гідність, щоб взяти на себе відповідальність як політичний обов’язок, навіть коли немає особистої вини, — заявив Певкур.

Він повідомив, що готовий передати посаду наступнику в час, який буде зручним для прем’єр-міністра Естонії.

Водночас Певкур наполягає, що за час його роботи були ухвалені правильні рішення для зміцнення оборони країни. Міністерство оборони Естонії він очолював із 2022 року.

Що відомо про €70 млн на снаряди для України

За даними ЗМІ, скандал виник навколо оборонних закупівель, зокрема спроби придбати артилерійські боєприпаси для України.

Естонія виплатила загалом €70 млн авансу індійським компаніям, які до цього, за оприлюдненою інформацією, не продали жодного боєприпасу.

Колишній керівник Державного центру оборонних інвестицій Магнус-Вальдемар Саар заявив, що важливі рішення щодо закупівель погоджувалися з керівництвом Міністерства оборони. За його словами, про деталі контрактів знали не лише міністр, а й колишній канцлер Кусті Сальм та чинний канцлер Каймо Кууск.

Сам Певкур визнав, що документи щодо контрактів йому надавали, однак заявив, що особисто їх не читав.

Міністр наголосив, що не займається безпосередньо переговорами щодо контрактів та закупівлею боєприпасів, однак вважає правильним взяти на себе політичну відповідальність за весь оборонний сектор.

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