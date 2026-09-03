В России тяжело ранили генерал-майора Николая Варпаховича, командующего 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизией ВКС РФ. СБУ подозревает его в причастности к ракетному удару по детской больнице Охмадит в Киеве.

О покушении на Варпаховича пишут российские Telegram-каналы.

Покушение на генерала Варпаховича: что известно

По предварительным данным, нападение произошло около 07:00 3 сентября в поселке Пробуждение недалеко от Энгельса в Саратовской области РФ.

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Как сообщает российский Telegram-канал Mash, неизвестный в шлеме подъехал на мотоцикле к частному дому и открыл огонь по Варпаховичу.

По данным Telegram-канала Досье Шпиона, генерал получил как минимум два огнестрельных ранения. Одна пуля попала ему в туловище, другая — в лицо.

Ранение также получил водитель Варпаховича. По данным российских ресурсов, ему удалось убежать и спрятаться, а впоследствии вернуться и вызвать скорую помощь.

Варпаховича госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщается, что врачи извлекли пули и готовят генерал-майора к транспортировке самолетом в Москву.

Варпахович и удар по Охмадиту: что известно

Николай Варпахович командует 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизией дальнего авиационного базирования ВКС РФ. Именно ее самолеты Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине.

В конце августа Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили Варпаховичу о подозрении в причастности к ракетному удару по детской больнице Охмадит в Киеве.

Напомним, что 8 июля 2024 года российские войска атаковали Охмадит крылатой ракетой Х-101.

В состав 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии входят подразделения, на вооружении которых находятся стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также дальнемагистральные бомбардировщики Ту-22М3.

В частности, 121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк базируется в Энгельсе и имеет на вооружении Ту-160. В состав дивизии также входят 184-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк с самолетами Ту-95МС и 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк с самолетами Ту-22М3.

Кроме того, в состав соединения входит 40-й смешанный авиационный полк, имеющий самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-26 и Ми-8/17.

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