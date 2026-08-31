СБУ и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении двум российским командирам, которых следствие считает причастными к ракетным ударам по детской больнице Охматдет в Киеве и отелю Сапфир в Краматорске, где находилась команда Reuters.

Кто отдал приказ о ракетном ударе по Охматдету

По данным СБУ, генерал-майор Николай Варпахович командует 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизией ВС РФ.

Следствие установило, что именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса воздух-земля с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

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На момент российского удара в Охматдете находились более 600 пациентов. Погибли два человека — врач и дедушка маленькой пациентки. По меньшей мере 34 человека получили ранения, среди них девять детей.

Ракетный удар полностью разрушил корпус токсикологии и повредил еще четыре здания больницы, где, в частности, проводили операции и лечили детей с онкологическими заболеваниями.

Удар по отелю с журналистами Reuters в Краматорске

Второй подозреваемый — полковник Александр Лутовинов, командир ракетной бригады 49 общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

По версии следствия, российские военные атаковали отель Сапфир в Краматорске баллистической ракетой Искандер-М, запущенной с территории Ростовской области.

В нем в тот момент находились представители иностранных СМИ, в частности команда международного информационного агентства Reuters.

В результате удара погиб 38-летний советник Reuters по вопросам безопасности Райан Эванс. Еще десять человек получили ранения, среди них сотрудники Reuters и журналистка из Польши.

СБУ заявляет, что решение об атаке принял заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким, которому ранее уже заочно сообщили о подозрении. Лутовинов, выполняя его распоряжение, непосредственно приказал подчиненным осуществить запуск Искандера-М.

Какое наказание грозит российским командирам

Варпаховичу и Лутовинову заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным Офиса генпрокурора, следствие восстанавливает всю цепочку принятия и выполнения приказов о нанесении ударов — от высшего российского командования до военнослужащих, непосредственно осуществлявших атаки.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора заочно сообщила о подозрении российскому генерал-майору Сергею Кувалдину.

По данным следствия, он отдал приказ о ракетном ударе по Национальной детской специализированной больнице Охматдет в Киеве.

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