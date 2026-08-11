Суд Сирии заочно приговорил Башара Асада к смертной казни: детали приговора
- Башара Асада заочно приговорили к смертной казни за преступления против человечности и военные преступления.
- Вместе с Асадом смертный приговор получили его двоюродный брат Атеф Наджиб и другие фигуранты дела.
- Асад и его брат Махер после падения режима бежали в Россию.
Башара Асада заочно приговорили к смертной казни. Суд в Сирии признал свергнутого президента виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных во время гражданской войны, унесшей около полумиллиона жизней.
Об этом сообщает АР.
За что Башара Асада приговорили к смертной казни
Приговор 11 августа огласил Четвертый уголовный суд в Дамаске. Он стал первым подобным решением в отношении Асада и представителей его ближайшего окружения после падения 50-летнего правления семьи Асадов в декабре 2024 года.
В ходе заседания судья Фахареддин аль-Ариан заявил, что Башар Асад использовал государственные органы для совершения военных преступлений и преступлений против человечности.
Речь идет о преступлениях, совершенных в ходе 14-летнего конфликта в Сирии. Война началась после жестокого подавления антиправительственных протестов в 2011 году и завершилась падением режима Асада в декабре 2024 года.
Судебное заседание проходило в условиях усиленных мер безопасности и транслировалось по государственному телевидению. У здания суда в центре Дамаска собрались люди, ожидавшие оглашения приговора.
Кто еще получил смертный приговор
Вместе с Башаром Асадом к смертной казни приговорили его двоюродного брата по материнской линии Атефа Наджиба.
Суд признал Наджиба виновным в руководстве репрессиями в провинции Даръа на юге Сирии. В 2011 году он возглавлял там Управление политической безопасности.
Именно Даръа стала одним из главных очагов протестов, которые впоследствии переросли в гражданскую войну.
По данным суда, во время пребывания Наджиба в должности силовики арестовали и подвергли пыткам более десятка подростков. Они нарисовали антиправительственные граффити на стене школы.
Жестокое подавление протестов со стороны силовиков Асада стало одним из толчков к массовым выступлениям по всей стране.
Наджиб присутствовал в суде во время оглашения приговора. Он находится под стражей и слушал решение судьи в тюремной форме.
Где сейчас Башар Асад
После падения режима в декабре 2024 года Башар Асад и его брат Махер бежали в Россию. Москва предоставила им политическое убежище.
Новые сирийские лидеры обращались к России с просьбой выдать братьев для привлечения к ответственности.
Атеф Наджиб после падения режима был задержан. Еще в апреле 2011 года Министерство финансов США ввело против него санкции.