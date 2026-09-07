На выборах в ландтаг немецкой земли Саксония-Ангальт победила ультраправая Альтернатива для Германии (АдН).

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на предварительные результаты земельной избирательной комиссии.

Выборы в Саксонии-Ангальт: сколько набрала АдН

Альтернатива для Германии заняла первое место на земельных выборах с результатом 43,8%. В 2021 году за партию проголосовали примерно 21% избирателей.

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Несмотря на резкий рост поддержки, абсолютное большинство АдН не получила. По предварительным данным, партия займет 39 из 83 мест в ландтаге, тогда как для большинства нужно 42 мандата.

Христианско-демократический союз, который до сих пор был правящей силой в земле, получил 17,2% голосов. СДПГ набрала 9,3%, Зеленые — 8,9%, Левые — 8,6%.

Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) преодолел проходной барьер с результатом 5,3%.

По предварительному распределению мандатов, ХДС получит 15 мест, СДПГ и Зеленые — по 8, Левые — 8, а BSW — 5.

Таким образом, в сумме АдН и BSW имеют 44 мандата. Spiegel среди возможных сценариев называет вариант формирования правительства АдН при поддержке BSW.

Однако в партии Сары Вагенкнехт уже заявили, что не поддержат земельное правительство ни во главе с местным лидером АдН Ульрихом Зигмундом, ни во главе с лидером ХДС в земле Свеном Шульце.

Туск резко отреагировал на победу АдН

Премьер-министр Польши Дональд Туск одним из первых резко отреагировал на результат немецких ультраправых.

Он раскритиковал польских политиков из партий Право и справедливость и Конфедерация, которые положительно оценили успех АдН.

— В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдН в Германии. Таких в Конфедерации и PiS накопилось немало, — написал Туск.

В ответ депутат от Конфедерации Конрад Беркович заявил, что понимает обеспокоенность польского премьера, поскольку тот, по его словам, получает финансирование из Германии.

Разные оценки прозвучали и от представителей Право и справедливость. Депутат Дариуш Матецкий заявил, что не будет поддерживать ни одну немецкую политическую силу, пока Германия не выплатит Польше репарации за Вторую мировую войну.

Бывший представитель PiS Лукаш Шрайбер, перешедший в новую партию Развитие Плюс, в свою очередь заявил, что не понимает, как польские патриоты могут радоваться успеху немецких ультраправых.

Орбан и Сальвини поздравили АдН

Виктор Орбан поздравил Альтернативу для Германии (АдН) и назвал результаты голосования “великим вечером для Германии и Европы”.

— Пристегните ремни, это только начало, — заявил он.

Лидер итальянской Лиги Маттео Сальвини тоже положительно оценил результат АдН, назвав его триумфальной победой.

— Это громкий успех, который подчеркивает высокий спрос на перемены, безопасность, рабочие места… Страхи, опасности? Нет, это называется демократия. Другая Европа — возможна, — написал Сальвини.

Маск назвал результат АдН хорошим

На победу партии отреагировал и американский миллиардер Илон Маск.

Под постом солидерки АдН Алис Вайдель, которая поздравила Ульриха Зигмунда с результатами выборов, Маск оставил комментарий:

— Хороший результат.

Зигмунд поблагодарил Маска за поддержку и заявил о готовности к сотрудничеству, если АдН возьмет на себя ответственность за управление Саксонией-Анхальт.

— Если мы здесь возьмем на себя ответственность, буду рад сильному и конструктивному сотрудничеству. Германия тогда снова станет местом, куда стоит инвестировать. Лучшие пожелания из Саксонии-Анхальт, — написал он.

Коваленко: результат АдН может дать Путину надежду на развал ЕС

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко считает, что усиление политических сил, настроенных на сближение с Россией, может восприниматься Кремлем как возможность ослабить единство Европейского Союза.

По его мнению, диверсии и другие гибридные действия России в Германии могут преследовать и политическую цель — подрывать рейтинги нынешних политических элит и способствовать росту популярности ультраправых.

Коваленко отметил, что впереди предстоят выборы и в других европейских странах, в частности во Франции и Польше.

Он считает, что Путин не собирается заканчивать войну и рассчитывает с помощью угроз, гибридных операций и страха перед прямым противостоянием добиться смены европейских политических элит на более лояльные к Москве. При таком сценарии Кремль, по его мнению, надеется ослабить поддержку Украины и расколоть ЕС.

В то же время Коваленко называет такой расчет ошибочным. По его оценке, даже ультраправые силы, выступающие за экономические связи с Россией, не будут заинтересованы в усилении политического влияния Москвы внутри Европы.

Источник : Європейська правда

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