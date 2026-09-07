Ультраправая АдН побеждает на выборах в Саксонии- Анхальт: реакция европейских политиков
- АдН победила на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов.
- Партия получает 39 из 83 мандатов, тогда как для большинства нужно 42.
На выборах в ландтаг немецкой земли Саксония-Ангальт победила ультраправая Альтернатива для Германии (АдН).
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на предварительные результаты земельной избирательной комиссии.
Выборы в Саксонии-Ангальт: сколько набрала АдН
Альтернатива для Германии заняла первое место на земельных выборах с результатом 43,8%. В 2021 году за партию проголосовали примерно 21% избирателей.
Несмотря на резкий рост поддержки, абсолютное большинство АдН не получила. По предварительным данным, партия займет 39 из 83 мест в ландтаге, тогда как для большинства нужно 42 мандата.
Христианско-демократический союз, который до сих пор был правящей силой в земле, получил 17,2% голосов. СДПГ набрала 9,3%, Зеленые — 8,9%, Левые — 8,6%.
Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) преодолел проходной барьер с результатом 5,3%.
По предварительному распределению мандатов, ХДС получит 15 мест, СДПГ и Зеленые — по 8, Левые — 8, а BSW — 5.
Таким образом, в сумме АдН и BSW имеют 44 мандата. Spiegel среди возможных сценариев называет вариант формирования правительства АдН при поддержке BSW.
Однако в партии Сары Вагенкнехт уже заявили, что не поддержат земельное правительство ни во главе с местным лидером АдН Ульрихом Зигмундом, ни во главе с лидером ХДС в земле Свеном Шульце.
Туск резко отреагировал на победу АдН
Премьер-министр Польши Дональд Туск одним из первых резко отреагировал на результат немецких ультраправых.
Он раскритиковал польских политиков из партий Право и справедливость и Конфедерация, которые положительно оценили успех АдН.
— В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдН в Германии. Таких в Конфедерации и PiS накопилось немало, — написал Туск.
В ответ депутат от Конфедерации Конрад Беркович заявил, что понимает обеспокоенность польского премьера, поскольку тот, по его словам, получает финансирование из Германии.
Разные оценки прозвучали и от представителей Право и справедливость. Депутат Дариуш Матецкий заявил, что не будет поддерживать ни одну немецкую политическую силу, пока Германия не выплатит Польше репарации за Вторую мировую войну.
Бывший представитель PiS Лукаш Шрайбер, перешедший в новую партию Развитие Плюс, в свою очередь заявил, что не понимает, как польские патриоты могут радоваться успеху немецких ультраправых.
Орбан и Сальвини поздравили АдН
Виктор Орбан поздравил Альтернативу для Германии (АдН) и назвал результаты голосования “великим вечером для Германии и Европы”.
— Пристегните ремни, это только начало, — заявил он.
Лидер итальянской Лиги Маттео Сальвини тоже положительно оценил результат АдН, назвав его триумфальной победой.
— Это громкий успех, который подчеркивает высокий спрос на перемены, безопасность, рабочие места… Страхи, опасности? Нет, это называется демократия. Другая Европа — возможна, — написал Сальвини.
Маск назвал результат АдН хорошим
На победу партии отреагировал и американский миллиардер Илон Маск.
Под постом солидерки АдН Алис Вайдель, которая поздравила Ульриха Зигмунда с результатами выборов, Маск оставил комментарий:
— Хороший результат.
Зигмунд поблагодарил Маска за поддержку и заявил о готовности к сотрудничеству, если АдН возьмет на себя ответственность за управление Саксонией-Анхальт.
— Если мы здесь возьмем на себя ответственность, буду рад сильному и конструктивному сотрудничеству. Германия тогда снова станет местом, куда стоит инвестировать. Лучшие пожелания из Саксонии-Анхальт, — написал он.
Коваленко: результат АдН может дать Путину надежду на развал ЕС
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко считает, что усиление политических сил, настроенных на сближение с Россией, может восприниматься Кремлем как возможность ослабить единство Европейского Союза.
По его мнению, диверсии и другие гибридные действия России в Германии могут преследовать и политическую цель — подрывать рейтинги нынешних политических элит и способствовать росту популярности ультраправых.
Коваленко отметил, что впереди предстоят выборы и в других европейских странах, в частности во Франции и Польше.
Он считает, что Путин не собирается заканчивать войну и рассчитывает с помощью угроз, гибридных операций и страха перед прямым противостоянием добиться смены европейских политических элит на более лояльные к Москве. При таком сценарии Кремль, по его мнению, надеется ослабить поддержку Украины и расколоть ЕС.
В то же время Коваленко называет такой расчет ошибочным. По его оценке, даже ультраправые силы, выступающие за экономические связи с Россией, не будут заинтересованы в усилении политического влияния Москвы внутри Европы.