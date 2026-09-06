После неудачной попытки атаки беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле Германия планирует усилить защиту критической инфраструктуры и ключевых транспортных узлов от российских диверсий и гибридных атак.

Об этом сообщает Bild.

Германия усилит защиту инфраструктуры: что известно

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт планирует внедрить комплекс мер, направленных на защиту от беспилотников, диверсий на объектах критической инфраструктуры и кибератак.

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План также предусматривает выявление шпионов и потенциальных террористов.

— Гибридные атаки России с использованием дронов со взрывчаткой на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и саботаж нашей инфраструктуры – это ежедневная реальность. Эти атаки будут усиливаться, но мы можем дать отпор и защититься, – заявил Добриндт.

Германия намерена расширить мобильное подразделение федеральной полиции, которое занимается борьбой с беспилотниками.

Новые подразделения смогут оперативно перебрасывать в разные районы. Для этого они будут иметь вертолеты и специальные автомобили.

Подразделения планируют разместить в девяти стратегически важных городах: Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне.

Их задачей будет защита воздушного пространства над ключевыми транспортными узлами, аэропортами, вокзалами и правительственным кварталом в Берлине. Речь идет не только об обнаружении и перехвате дронов, но и об обезвреживании беспилотников со взрывчаткой.

Еще одно предложение предусматривает расширение полномочий компаний, которые управляют объектами критической инфраструктуры.

Водоканалы, энергетические компании и предприятия оборонной промышленности могут получить законные полномочия не только обнаруживать беспилотники, но и активно противодействовать им.

Это должно обеспечить более быструю реакцию на атаки против объектов критической инфраструктуры без необходимости ждать прибытия государственных сил.

План предусматривает более широкое применение технологий искусственного интеллекта, биометрического распознавания лиц и систем видеонаблюдения, в том числе на вокзалах.

ИИ должен помогать автоматически выявлять оружие и подозрительное поведение, а также устанавливать личности людей, которых подозревают в подготовке нападений или шпионской деятельности.

Отдельным направлением определена защита от кибератак. План предусматривает создание национального Cyberdome – разветвленной сети цифровых сенсоров, предназначенной для выявления и блокирования попыток хакерских атак.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила о мерах в ответ.

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