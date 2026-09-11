В Саратове атакован логистический центр Ozon и НПЗ: столб дыма тянется на километры
- В Саратове атаковали логистический центр и хаб доставки Ozon.
- После атаки на объекте возник пожар.
- Ozon временно прекратил прием и доставку новых заказов в Саратове и области.
В ночь на 11 сентября в российском Саратове под атаку беспилотников попал логистический центр и хаб доставки маркетплейса Ozon. После удара на объекте возник масштабный пожар.
Об атаке сообщил телеграм-канал Exilenova+, а факт поражения логистического объекта подтвердила пресс-служба Ozon.
Атака на Ozon в Саратове
По данным компании, после начала атаки сотрудников оперативно эвакуировали. Предварительно, потерпевших нет. На месте работают экстренные службы.
Из-за повреждений логистического центра Ozon временно изменил работу в регионе. Товары, хранившиеся на объекте, скрывают с витрины, поэтому заказать их будет невозможно. Часть заказов будет отменена, а часть попытаются доставить из других логистических центров.
Отправления, уже находящиеся в пути, будут перенаправляться на другие объекты. Временно Ozon не будет принимать и доставлять новые заказы клиентам в Саратове и области.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку на логистический центр, однако не уточнил, какой именно объект претерпел удара.
— В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове, — заявил Бусаргин.
Также сообщалось о взрывах в районе Саратовского нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации, там произошел пожар.
Где еще раздавались взрывы в РФ
Как сообщает телеграм-канал Exilenova+, ночью раздавались взрывы в Самаре.
Также местные жители сообщали об атаке на Каспийск в Дагестане.
В ночь на 24 августа атаковали три крупных склада Ozon в России.
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