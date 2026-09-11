У Саратові атаковано логістичний центр Ozon та НПЗ: стовп диму тягнеться на кілометри
- У Саратові атакували логістичний центр і хаб доставки Ozon.
- Після атаки на об'єкті виникла пожежа.
- Ozon тимчасово припинив приймання та доставку нових замовлень у Саратові та області.
У ніч проти 11 вересня в російському Саратові під атаку безпілотників потрапив логістичний центр і хаб доставки маркетплейсу Ozon. Після удару на об’єкті виникла масштабна пожежа.
Про атаку повідомив телеграм-канал Exilenova+, а факт ураження логістичного об’єкта підтвердила пресслужба Ozon.
Атака на Ozon у Саратові
За даними компанії, на місці працюють екстрені служби.
Через пошкодження логістичного центру Ozon тимчасово змінив роботу в регіоні. Товари, які зберігалися на об’єкті, приховають із вітрини, тому замовити їх буде неможливо. Частину замовлень скасують, а частину спробують доставити з інших логістичних центрів.
Відправлення, які вже перебувають у дорозі, перенаправлятимуть на інші об’єкти. Тимчасово Ozon не прийматиме і не доставлятиме нові замовлення клієнтам у Саратові та області.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку на логістичний центр, однак не уточнив, який саме об’єкт зазнав удару.
— Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження цивільної інфраструктури у Саратові, – заявив Бусаргін.
Також повідомлялося про вибухи в районі Саратовського нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, там сталася пожежа.
Де ще лунали вибухи в РФ
Як повідомляє телеграм-канал Exilenova+, вночі лунали вибухи у Самарі.
Також місцеві жителі повідомляли про атаку на Каспійськ у Дагестані.
У ніч проти 24 серпня атакували три великі склади Ozon у Росії.
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