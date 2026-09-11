У ніч проти 11 вересня в російському Саратові під атаку безпілотників потрапив логістичний центр і хаб доставки маркетплейсу Ozon. Після удару на об’єкті виникла масштабна пожежа.

Про атаку повідомив телеграм-канал Exilenova+, а факт ураження логістичного об’єкта підтвердила пресслужба Ozon.

Атака на Ozon у Саратові

За даними компанії, на місці працюють екстрені служби.

Зараз дивляться

Через пошкодження логістичного центру Ozon тимчасово змінив роботу в регіоні. Товари, які зберігалися на об’єкті, приховають із вітрини, тому замовити їх буде неможливо. Частину замовлень скасують, а частину спробують доставити з інших логістичних центрів.

Відправлення, які вже перебувають у дорозі, перенаправлятимуть на інші об’єкти. Тимчасово Ozon не прийматиме і не доставлятиме нові замовлення клієнтам у Саратові та області.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку на логістичний центр, однак не уточнив, який саме об’єкт зазнав удару.

— Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження цивільної інфраструктури у Саратові, – заявив Бусаргін.

Також повідомлялося про вибухи в районі Саратовського нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, там сталася пожежа.

Де ще лунали вибухи в РФ

Як повідомляє телеграм-канал Exilenova+, вночі лунали вибухи у Самарі.

Також місцеві жителі повідомляли про атаку на Каспійськ у Дагестані.

У ніч проти 24 серпня атакували три великі склади Ozon у Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 661-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.