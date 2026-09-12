Силы беспилотных систем Украины за десять недель операции МоЛоЧКа поразили 285 судов российского теневого флота в Черном и Азовском морях.

Одной из последних целей стал подпадающий под санкции нефтяной танкер ARMADA LEADER недалеко от Сочи.

О поражении судна сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).

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По словам Бровди, нефтяной танкер ARMADA LEADER, находящийся под санкциями, был поражен вблизи Сочи в рамках операции Сил беспилотных систем МоЛоЧКа.

Командующий СБС обнародовал видео операции и заявил, что ее целью являются суда так называемого теневого флота, которые обеспечивают транспортировку российской нефти.

По его словам, операция МоЛоЧКа длится уже десять недель.

Бровди утверждает, что за это время в Черном и Азовском морях было поражено 285 судов теневого флота: 215 — в июле, 54 — в августе и ещё 16 в период с 1 по 11 сентября 2026 года.

По словам Мадяра, цель таких ударов — помешать транспортировке российской нефти через Черное море и сократить доходы, которые РФ может направлять на финансирование войны против Украины.

По его словам, в результате операции движение судов теневого флота в Азовском море и Керченском проливе значительно затруднено. Операция Сил беспилотных систем продолжается.

Что известно о танкере ARMADA LEADER

По данным ГУР, ARMADA LEADER — танкер для перевозки нефтепродуктов под российским флагом. Его международный номер IMO — 9260483.

Украинская разведка внесла судно в базу War&Sanctions в категории судов, которые перевозят ископаемое топливо в обход санкций и других ограничений. В частности, речь идет о транспортировке российской нефти и нефтепродуктов.

Длина ARMADA LEADER составляет 138,7 м, валовой тоннаж — 4549 тонн, а дедвейт — 6477 тонн.

Танкер находится под санкциями Европейского Союза, Украины, Канады и Швейцарии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 662 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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