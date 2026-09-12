В ночь на 12 сентября беспилотники атаковали российские города Тольятти и Таганрог.

По данным OSINT-аналитиков, под ударом оказались химический завод КуйбышевАзот, военный аэродром Таганрог-Центральный и территория ТАГАЗа.

Об этом сообщают OSINT-проекты ASTRA и Exilenova.

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Атака на Тольятти: под ударом КуйбышевАзот

В ночь на 12 сентября жители Тольятти сообщали о взрывах, беспилотниках и работе российской ПВО. Местные Telegram-каналы также писали о взрывах рядом с одним из промышленных объектов.

OSINT-аналитик ASTRA изучил видео очевидцев и установил, что пожар, вероятно, возник в районе химического предприятия КуйбышевАзот.

Другой OSINT-ресурс Exilenova тоже сообщил о поражении КуйбышевАзота и масштабном пожаре на территории предприятия.



Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил масштабную атаку БпЛА на регион. Позже он рассказал об атаке на промышленное предприятие, но не назвал его. По его словам, в результате ударов пострадал один человек.

ASTRA также сообщает о повреждении жилого дома в Тольятти в результате атаки.

КуйбышевАзот производит капролактам, полиамид-6, технические нити, шинный корд, аммиачную селитру, карбамид, аммиак и другую химическую продукцию.

По данным ASTRA, предприятие является крупнейшим в СНГ производителем капролактама и единственным в России производителем высоковязкого полиамида и высокопрочной технической нити. Продукция такого типа используется в различных отраслях российской промышленности.

В Таганроге атаковали военный аэродром и ТАГАЗ

В ту же ночь о массированной атаке беспилотников сообщали в Таганроге Ростовской области. После взрывов над городом поднялся густой дым.

OSINT-аналитик ASTRA определил местоположение видео очевидцев и установил, что дым был виден со стороны военного аэродрома Таганрог-Центральный.

На этом аэродроме базируется 708 военно-транспортный авиационный полк РФ. Рядом находится 325 авиаремонтный завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие к ним.

По данным Exilenova, на территории военного аэродрома разразился масштабный пожар. Также OSINT-ресурс сообщает о поражении территории Таганрогского автомобильного завода ТАГАЗ, площадки которого, по его информации, используются для производства дронов для российской армии.

Глава Таганрога Светлана Камбулова подтвердила массированную воздушную атаку на город и сообщила о очагах пожаров. По ее словам, экстренные службы работают на местах падения обломков. По предварительным данным, пострадавших нет.

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