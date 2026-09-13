Украина ввела санкции против 20 судов российского “теневого флота”, предприятий корпорации Ростех и пропагандистов. В список попала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Зеленский ввел новые санкции, в списке – Юлия Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против России.

Ограничения касаются судов так называемого теневого флота РФ, компаний и лиц, связанных с госкорпорацией Ростех, а также российских пропагандистов.

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Под ограничения попали 20 морских судов, которые Россия привлекает для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Доходы от такого экспорта пополняют российский бюджет и используются для финансирования войны против Украины.

По данным ОП, эти суда перевозят российские энергоресурсы в Индию, Египет и Турцию. Они ходят под флагами Либерии, Маршалловых островов, Сьерра-Леоне, Барбадоса и Палау.

Еще одним решением санкции ввели против 29 граждан России и 29 российских компаний.

Речь идет, в частности, о предприятиях, которые берут участие в поставке высокоточного промышленного оборудования, электроники и комплектующих для производства российских ракет и беспилотников.

Ограничения также касаются производителей товаров двойного назначения, научно-исследовательских организаций, разрабатывающих документацию для российского оборонно-промышленного комплекса, и учебного заведения, которое готовит специалистов для предприятий концерна Калашников.

В санкционный список также внесли компании, проектирующие и поставляющие высокотехнологичное оборудование для российского ВПК, а также ИТ-компании, занимающиеся программами для шифрования информации, сбора данных и управления базами данных.

Отдельным решением санкции применили к 10 гражданам России и Украины, которых связывают с распространением российской пропаганды и дезинформации в поддержку агрессии РФ.

Среди попавших под ограничения — бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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