Против Мендель, предприятий Ростеха, 20 судов “теневого флота”: Зеленский ввел санкции
- Украина ввела новый пакет санкций против структур, помогающих России вести войну.
- Ограничения коснулись "теневого флота", оборонных цепей и лиц, связанных с пропагандой.
Украина ввела санкции против 20 судов российского “теневого флота”, предприятий корпорации Ростех и пропагандистов. В список попала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Зеленский ввел новые санкции, в списке – Юлия Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против России.
Ограничения касаются судов так называемого теневого флота РФ, компаний и лиц, связанных с госкорпорацией Ростех, а также российских пропагандистов.
Под ограничения попали 20 морских судов, которые Россия привлекает для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Доходы от такого экспорта пополняют российский бюджет и используются для финансирования войны против Украины.
По данным ОП, эти суда перевозят российские энергоресурсы в Индию, Египет и Турцию. Они ходят под флагами Либерии, Маршалловых островов, Сьерра-Леоне, Барбадоса и Палау.
Еще одним решением санкции ввели против 29 граждан России и 29 российских компаний.
Речь идет, в частности, о предприятиях, которые берут участие в поставке высокоточного промышленного оборудования, электроники и комплектующих для производства российских ракет и беспилотников.
Ограничения также касаются производителей товаров двойного назначения, научно-исследовательских организаций, разрабатывающих документацию для российского оборонно-промышленного комплекса, и учебного заведения, которое готовит специалистов для предприятий концерна Калашников.
В санкционный список также внесли компании, проектирующие и поставляющие высокотехнологичное оборудование для российского ВПК, а также ИТ-компании, занимающиеся программами для шифрования информации, сбора данных и управления базами данных.
Отдельным решением санкции применили к 10 гражданам России и Украины, которых связывают с распространением российской пропаганды и дезинформации в поддержку агрессии РФ.
Среди попавших под ограничения — бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.