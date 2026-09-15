Європейський Союз не зміг домовитися про повноцінне продовження індивідуальних санкцій проти Росії через вимоги Словаччини та Франції щодо виключення зі списків російських олігархів.

Про це повідомив речник Ірландського головування в Раді ЄС, а деталі переговорів між країнами-членами наводить Politico.

ЄС продовжив санкції проти РФ лише на тиждень: що відомо

14 вересня посли країн Євросоюзу провели три раунди переговорів щодо продовження режиму індивідуальних санкцій, однак досягти одностайності не змогли.

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Часу для переговорів майже не залишалося: попереднє рішення про санкції діяло до 15 вересня. Тому країни ЄС погодилися тимчасово продовжити обмеження ще на тиждень — до опівночі 22 вересня.

В Ірландському головуванні в Раді ЄС пояснили, що цей час потрібен державам-членам для додаткового вивчення пропозицій щодо поновлення санкцій. Консультації продовжаться.

Йдеться про персональні обмеження проти російських фізичних та юридичних осіб, запроваджені через підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Вони передбачають заморожування активів, заборону на надання коштів та економічних ресурсів, а для фізичних осіб — також заборону на в’їзд і транзит через ЄС.

Франція та Словаччина хочуть виключити російських олігархів

За даними Politico, однією з головних причин, через які посли не змогли домовитися, стали вимоги щодо виключення окремих російських бізнесменів із санкційного списку.

Словаччина вимагає зняти обмеження з Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція також виступає за виключення Усманова.

Більшість інших країн Євросоюзу, за даними видання, не готові погоджуватися на виключення підсанкційних осіб на тлі продовження російських ударів по Україні.

Французький дипломат пояснив позицію Парижа певним питанням національної безпеки та зверненнями міжнародних партнерів щодо Усманова. Деталей він не навів.

Ще одним предметом суперечки став строк продовження санкцій. Обговорюється можливість перейти від традиційного шестимісячного поновлення до 12 місяців. Словаччина, за даними Politico, не хоче підтримувати продовження одразу на рік.

Зеленський відреагував на суперечку щодо санкцій

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу не послаблювати санкційний тиск та окремо згадав Усманова і Фрідмана.

— Точно не час знімати санкції, точно не час рятувати від санкцій російських олігархів і точно не час Європі робити подарунки Росії. Усманов, Фрідман, інші такі російські фігури поки не зробили своїх кроків проти війни, — заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україні потрібне не послаблення, а запровадження нових і сильніших санкцій, до яких Росії було б складніше адаптуватися.

Серед можливих напрямів президент назвав санкції проти російського виробництва балістичних ракет та обмеження, спрямовані на фінансові можливості РФ вести війну.

Сибіга про зняття санкцій з Усманова та Фрідмана

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також виступив проти виключення російських олігархів із санкційних списків.

За його словами, особи з найближчого оточення Володимира Путіна та ті, хто сприяє російській агресії, повинні залишатися під обмеженнями.

— Зняття санкцій із ключових російських олігархів, пов’язаних із режимом, зокрема Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, складно зрозуміти, особливо на тлі посилення Росією терору проти українців та цілеспрямованої кампанії зі знищення економіки України, — заявив Сибіга.

Глава МЗС також підтримав продовження персональних санкцій одразу на 12 місяців. На його думку, такий крок став би сигналом Кремлю, що російська ескалація не змусить Європу послабити тиск.

Нагадаємо, що попередні індивідуальні санкції було запроваджено 14 березня 2026 року.

Тоді Рада ЄС продовжила ще на шість місяців індивідуальні санкції проти осіб та організацій, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Термін їхньої дії спливає 15 вересня 2026 року.

У рамках цих санкцій обмеження застосовуються приблизно до 2 600 фізичних та юридичних осіб.

Вони передбачають замороження активів, заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів підсанкційним особам та організаціям, а для фізичних осіб — також заборону на поїздки.

Джерело : Deutsche Welle

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