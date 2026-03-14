Совет ЕС сегодня принял решение продлить еще на 6 месяцев санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Санкции продлены до 15 сентября 2026 года, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Совет ЕС продлил санкции против России на полгода

— Индивидуальные санкционные списки по-прежнему будут применяться примерно к 2 600 физическим и юридическим лицам, в отношении которых были введены ограничения в ответ на продолжающуюся неспровоцированную и ничем не оправданную военную агрессию России против Украины, — говорится в пресс-релизе.

Действующие ограничительные меры включают запрет на поездки для физических лиц, замораживание активов, а также запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, внесенным в санкционный список.

В рамках пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не продлевать санкции в отношении двух лиц и исключить из списка пятерых умерших лиц.

После 24 февраля 2022 года, в ответ на военную агрессию России против Украины, Европейский Союз значительно расширил санкции против России с целью существенно ослабить ее экономическую базу, лишить ее критически важных технологий и рынков и существенно ограничить ее способность вести войну.

Как указано в тексте, поддержанном 25 главами государств или правительств по итогам заседания Европейского совета 18 декабря 2025 года, ЕС подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.

ЕС и в дальнейшем будет оказывать Украине и ее народу, в координации с единомышленниками, партнерами и союзниками, всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку.

Европейский Союз по-прежнему решительно настроен сохранять и усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить свою жестокую агрессивную войну и присоединиться к содержательным переговорам ради мира.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза начали письменную процедуру продления индивидуальных санкций против России, введенных из-за агрессии против Украины.

