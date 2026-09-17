В ночь на 17 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому Ростов-Центральный и нефтеперерабатывающему заводу Славнефть-ЯНОС в Ярославской области РФ.

О результатах ударов сообщили Генеральный штаб ВСУ и Служба безопасности Украины.

Удар по самолетам Ан-26, Ан-12 и вертолетам на аэродроме Ростов-Центральный

По данным Генштаба, на территории аэродрома Ростов-Центральный после удара возник пожар с последующей детонацией.

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Подтверждено поражение шести воздушных судов: двух транспортных самолетов Ан-26, одного Ан-12 и трех вертолетов.

В СБУ уточнили, что спецоперацию на военном аэродроме провели дальнобойные беспилотники Центра специальных операций Альфа. На стоянке самолетов и вертолетов после удара разгорелся масштабный пожар и произошла вторичная детонация.

Поражение Ярославского НПЗ Славнефть-ЯНОС

Еще одной целью стал нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС в Ярославской области РФ. По данным СБУ, удар по предприятию нанесли совместно с другими подразделениями Сил обороны, в частности Силами беспилотных систем и ГУР.

Генштаб сообщил о поражении установки первичной переработки нефти. На территории предприятия возник пожар.

Славнефть-ЯНОС — одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.

По данным Генштаба, предприятие участвует в обеспечении потребностей российских Вооруженных сил.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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