Уночі проти 17 вересня Сили оборони України завдали ударів по аеродрому Ростов-Центральний та нафтопереробному заводу Славнефть-ЯНОС у Ярославській області РФ.

Про результати ударів повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Служба безпеки України.

Удар по літаках Ан-26, Ан-12 та вертольотах на аеродромі Ростов-Центральний

За даними Генштабу, на території аеродрому Ростов-Центральний після удару виникла пожежа з подальшою детонацією.

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Підтверджено ураження шести повітряних суден: двох транспортних літаків Ан-26, одного Ан-12 та трьох гелікоптерів.

У СБУ уточнили, що спецоперацію на військовому аеродромі провели далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа. На стоянці літаків і гелікоптерів після удару виникла масштабна пожежа та вторинна детонація.

Ураження Ярославського НПЗ Славнефть-ЯНОС

Ще однією ціллю став нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС у Ярославській області РФ. За даними СБУ, удар по підприємству здійснили спільно з іншими складовими Сил оборони, зокрема Силами безпілотних систем та ГУР.

Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти. На території підприємства виникла пожежа.

Славнефть-ЯНОС є одним із великих нафтопереробних підприємств РФ із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

За даними Генштабу, підприємство залучене до забезпечення потреб російських Збройних сил.

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