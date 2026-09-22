Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не має вільних обсягів калійних добрив, які могла б поставити до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Лукашенко заперечив угоду зі США щодо калійних добрив

Заява білоруського президента прозвучала після того, як Дональд Трамп повідомив про роботу над “масштабною угодою” щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі зі значною знижкою на тлі торговельної війни з Канадою.

Зараз дивляться

Раніше Лукашенко говорив про можливість постачання білоруських калійних добрив до США.

Проте він зазначав, що Білорусь не здатна забезпечити американський ринок великими обсягами продукції, оскільки виробництво добрив на цей рік уже розподілене між контрактами.

– Навіть якби ми хотіли постачати (калійні добрива, – Ред.) на інші, західні ринки, у нас просто немає таких обсягів – все розписано за контрактами, – наголосив білоруський президент.

Трамп анонсував угоду щодо калійних добрив із Білорусі та зазначив, що вони коштуватимуть дешевше, ніж добрива з Канади.

У березні цього року адміністрація Трампа зняла санкції з білоруських підприємств, які виробляють калійні добрива – Білоруської калійної компанії та Білоруськалію.

Це рішення було ухвалене в обмін на звільнення режимом Олександра Лукашенка групи політичних в’язнів.

У травні видання Bloomberg повідомляло, що США чинять тиск на Україну, щоб Київ пом’якшив обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.