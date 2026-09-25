Держави-члени ЄС узгодили умови виділення €6,6 млрд з Європейського фонду миру (EPF) для допомоги Україні.

В ЄС погодили умови виділення €6,6 млрд з Фонду миру для України

У соцмережі X висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що держави-члени ЄС узгодили умови виділення €6,6 млрд з Європейського фонду миру для України.

– Це хороша новина для України й погана новина для Росії, — зазначила вона.

Водночас Каллас зауважила, що розподіл коштів передбачає спрямування €900 млн на фінансування Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Ще €1 млрд піде на нові спільні закупівлі оборонного обладнання.

Зараз дивляться

Основна частина пакета — €4,7 млрд — призначена для компенсації витрат державам-членам за вже надану Україні військову техніку та озброєння. Каллас наголосила, що окремі країни ЄС вже заявили про намір спрямувати отримані компенсаційні частки безпосередньо на подальшу підтримку України.

Крім того, очільниця євродипломатії додала, що спроби РФ залякати Європу гібридними атаками отримують зворотну реакцію.

– Гібридні атаки Москви спрямовані на те, щоб залякати Європу та змусити її зменшити підтримку України. Європа робить протилежне, — підсумувала дипломатка.

Варто зауважити, що кошти з Європейського фонду миру (EPF) для допомоги Україні два роки блокувала Угорщина, у липні країна врешті-решт зняла вето.

Реакція МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав це рішення.

– Вітаю важливу домовленість між державами-членами ЄС, яка відкриває шлях до виділення €6,6 млрд з Європейського фонду миру. Сьогоднішня довгоочікувана домовленість означає більше військової допомоги, озброєння та підготовки для України, водночас посилюючи безпеку Європи, – зауважив міністр.

Глава МЗС наголосив, що це своєчасна відповідь на ескалацію з боку Кремля. Крім того, він додав, що кожна спроба РФ залякати Європу має призводити до протилежного від того, чого прагне Москва – до зміцнення України та Європи.

Андрій Сибіга подякував високій представниці ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каї Каллас та всім державам-членам ЄС за посилення підтримки України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.