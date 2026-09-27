Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН — стороны обсуждали войну в Украине, двусторонние отношения и судоходство в Черном море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей обеих сторон и источник в немецкой делегации.

Встреча Вадефуля и Лаврова: что известно

Переговоры состоялись 26 сентября в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По данным Reuters, это была первая такая встреча между главами МИД Германии и России с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

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Представители обеих сторон сообщили, что Вадефуль и Лавров обсудили войну в Украине и двусторонние отношения между Москвой и Берлином.

Во время встречи Вадефуль также призвал Лаврова приложить усилия для достижения договоренности об экспорте зерна через Черное море. Переговоры прошли на фоне дипломатических попыток возобновить морские перевозки зерна и энергоносителей, которые сократились из-за атак на суда и портовую инфраструктуру.

— Время играет решающую роль: учитывая дефицит продовольствия во многих странах, особенно на юге, все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию, — передал слова Вадефуля источник в немецкой делегации.

Немецкий министр также заявил, что прагматичное решение по этому вопросу может открыть путь к дальнейшим конкретным шагам.

Что заявил Лавров после переговоров

Лавров после встречи заявил журналистам, что не услышал от Вадефуля ничего такого, чего Берлин раньше не озвучивал публично.

— Вы могли просто позвонить мне и сказать: Прочитайте мое заявление, — заявил он.

Отдельно Лавров сообщил, что Россия вела переговоры с Индией, Египтом и Турцией по предложениям об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. По его словам, потенциально речь идет и о двусторонних соглашениях РФ с этими странами.

В то же время Лавров заявил о необходимости отдельных переговоров с Украиной, обвинив Киев в нападениях на суда. Украина, как отмечает Reuters, заявляла о готовности к договоренностям и возлагает ответственность за последствия войны на Россию и ее вторжение.