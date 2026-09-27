Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН — сторони говорили про війну в Україні, двосторонні відносини та судноплавство в Чорному морі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників обох сторін та джерело в німецькій делегації.

Зустріч Вадефуля і Лаврова: що відомо

Переговори відбулися 26 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. За даними Reuters, це була перша така зустріч між главами зовнішньополітичних відомств Німеччини та Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

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Представники обох сторін повідомили, що Вадефуль і Лавров обговорили війну в Україні та двосторонні відносини Москви й Берліна.

Під час зустрічі Вадефуль також закликав Лаврова докласти зусиль для досягнення домовленості щодо експорту зерна через Чорне море. Переговори відбулися на тлі дипломатичних спроб відновити морські перевезення зерна та енергоносіїв, які скоротилися через атаки на судна та портову інфраструктуру.

— Час має вирішальне значення: враховуючи дефіцит продовольства в багатьох країнах, особливо на півдні, всі сторони повинні бути готові до конструктивної взаємодії, — передало слова Вадефуля джерело в німецькій делегації.

Німецький міністр також заявив, що прагматичне рішення щодо цього питання може відкрити шлях до подальших конкретних кроків.

Що заявив Лавров після переговорів

Лавров після зустрічі заявив журналістам, що не почув від Вадефуля нічого, чого Берлін раніше не озвучував публічно.

— Ви могли просто зателефонувати мені й сказати: Прочитайте мою заяву, — заявив він.

Окремо Лавров повідомив, що Росія проводила переговори з Індією, Єгиптом і Туреччиною щодо пропозицій із забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі. За його словами, потенційно йдеться і про двосторонні домовленості РФ із цими країнами.

Водночас Лавров заявив про необхідність окремих переговорів з Україною, звинувативши Київ в атаках на судна. Україна, як зазначає Reuters, заявляла про відкритість до домовленостей і покладає відповідальність за наслідки війни на Росію та її вторгнення.

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