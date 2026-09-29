Соединенные Штаты готовы смягчить санкции против Ирана и разморозить часть его активов, если Тегеран предпримет конкретные шаги по своей ядерной программе. Посредники Катара и Пакистана на этой неделе пытаются приблизить стороны к новому соглашению.

Трамп готов снять санкции с Ирана и разморозить его средства в обмен на ядерные шаги

Издание Axios, которое цитирует американских чиновников, пишет, что президент США Дональд Трамп готов согласиться на ослабление санкций и разблокирование замороженных иранских средств при условии реальных уступок Тегерана в ядерном вопросе.

Новое предложение появилось после того, как американский президент отверг предварительный план Ирана по прекращению противостояния.

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В то же время сам президент США Дональд Трамп возразил, что предлагал Тегерану санкционные уступки за ядерное соглашение.

— Axios только что опубликовал статью о том, что “Трамп” предложил Ирану отмену санкций и размораживание средств. Это неправда. Я ничего им не предлагал! Статья Axios, как и большинство других, является ФЭЙКОМ, который используется только для того, чтобы удовлетворить их “синдром ненависти к Трампу”. Они должны немедленно отозвать эту фейковую статью! – написал глава Белого дома.

28 сентября представители Катара и Пакистана обсудили новую инициативу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. После этого катарские посредники планировали провести консультации с американскими чиновниками.

В Вашингтоне косвенные переговоры оценивают как положительные и конструктивные. Один из американских чиновников заявил, что Иран демонстрирует готовность к определенной гибкости по ядерной программе. В то же время в США отмечают, что без прогресса в этом вопросе договоренность невозможна.

Позиции сторон по приоритетам переговоров пока отличаются. Тегеран стремится, прежде всего, обсуждать ситуацию в Ормузском проливе и американскую блокаду, тогда как Вашингтон настаивает на ядерных уступках.

Также стороны пока не согласовали последовательность выполнения возможных договоренностей — в частности, кто и какие шаги должен сделать первым.

Американская сторона считает, что санкции и блокада постепенно усиливают давление на Иран. В то же время в Вашингтоне хотят получить дополнительные гарантии выполнения будущего соглашения, поскольку не доверяют только заявлениям Тегерана.

В США, в частности, упоминают июльские атаки иранских сил на коммерческие суда в Ормузском проливе, которые, по оценке Вашингтона, нарушили предварительные договоренности.

26 сентября Трамп подтвердил, что отклонил предварительный план Ирана, переданный через катарских посредников. Тегеран предлагал возобновить судоходство через Ормузский пролив и прекратить боевые действия в обмен на снятие блокады, размораживание активов и отмену нефтяных санкций.

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