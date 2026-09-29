Сполучені Штати готові пом’якшити санкції проти Ірану та розморозити частину його активів, якщо Тегеран зробить конкретні кроки щодо своєї ядерної програми. Посередники з Катару та Пакистану цього тижня намагаються наблизити сторони до нової угоди.

Трамп готовий зняти санкції з Ірану та розморозити його кошти в обмін на ядерні кроки

Видання Axios, яке цитує американських посадовців, пише, що президент США Дональд Трамп готовий погодитися на послаблення санкцій і розблокування заморожених іранських коштів за умови реальних поступок Тегерана у ядерному питанні.

Нова пропозиція з’явилася після того, як американський президент відкинув попередній план Ірану щодо припинення протистояння.

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Водночас сам президент США Дональд Трамп заперечив, що пропонував Тегерану санкційні поступки за ядерну угоду.

– Axios щойно опублікував статтю про те, що “Трамп” запропонував Ірану скасування санкцій та розморожування коштів. Це неправда. Я нічого їм НЕ пропонував! Стаття Axios, як і більшість інших, є ФЕЙКОМ, який використовується лише для того, щоб задовольнити їхній “синдром ненависті до Трампа”. Вони повинні негайно відкликати цю фейкову статтю! – написав глава Білого дому.

28 вересня представники Катару та Пакистану обговорили нову ініціативу з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Після цього катарські посередники планували провести консультації з американськими посадовцями.

У Вашингтоні непрямі переговори оцінюють як позитивні та конструктивні. Один з американських чиновників заявив, що Іран демонструє готовність до певної гнучкості щодо ядерної програми. Водночас у США наголошують, що без прогресу в цьому питанні домовленість неможлива.

Позиції сторін щодо пріоритетів переговорів поки відрізняються. Тегеран прагне передусім обговорювати ситуацію в Ормузькій протоці та американську блокаду, тоді як Вашингтон наполягає на ядерних поступках.

Також сторони поки не узгодили послідовність виконання можливих домовленостей, зокрема хто і які кроки має зробити першим.

Американська сторона вважає, що санкції та блокада поступово посилюють тиск на Іран. Водночас у Вашингтоні хочуть отримати додаткові гарантії виконання майбутньої угоди, оскільки не довіряють лише заявам Тегерана.

У США, зокрема, згадують липневі атаки іранських сил на комерційні судна в Ормузькій протоці, які, за оцінкою Вашингтона, порушили попередні домовленості.

26 вересня Трамп підтвердив, що відхилив попередній план Ірану, переданий через катарських посередників. Тегеран пропонував відновити судноплавство через Ормузьку протоку та припинити бойові дії в обмін на зняття блокади, розморожування активів і скасування нафтових санкцій.

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