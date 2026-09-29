Росія планує суттєво наростити фінансування оборони у 2027 році – військові видатки можуть сягнути 17,1 трлн рублів, свідчать урядові бюджетні документи.

Військові витрати РФ зростуть на 27%

Як повідомляє Reuters, у 2027 році Росія планує спрямувати на оборону 17,1 трлн рублів, або близько $202,6 млрд. Це приблизно на 27% більше, ніж передбачалося попереднім бюджетним планом.

За даними видання, такий рівень військових витрат стане найвищим для РФ від початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.

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Загалом протягом найближчих трьох років російська влада планує витратити на оборонні потреби близько 50 трлн рублів.

Точний обсяг військових видатків РФ у 2026 році залишається засекреченим. Раніше в бюджеті на оборону цього року закладали 12,1 трлн рублів.

Водночас на тлі зростання видатків уряд РФ також погіршив прогноз бюджетного дефіциту на 2026 рік. Тепер очікується, що він становитиме 3,2% ВВП замість прогнозованих раніше 1,6%.

Загальні державні витрати мають зрости на 13,2% — до 48,6 трлн рублів.

Для фінансування дефіциту російська влада планує збільшити чисті запозичення у 2026 році до 5 трлн рублів, а також використати 459 млрд рублів із Фонду національного добробуту.

Водночас прогноз доходів від нафти й газу знизили з 8,9 трлн до 7,6 трлн рублів.

У 2027 році державний борг Росії може зрости до 21,7% ВВП порівняно з 19,9% роком раніше.

Обсяг запозичень планують збільшити приблизно на 43% — до 7,7 трлн рублів.

Крім того, для наповнення бюджету російська влада готує підвищення податків у 2027 році. Зокрема, запровадження нового податку на надприбутки металургійних і гірничодобувних компаній, за розрахунками уряду, має приносити близько 200 млрд рублів щороку.

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