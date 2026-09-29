РФ різко збільшить витрати на оборону в 2027 році, вони стануть рекордними – Reuters
- Росія планує у 2027 році спрямувати на оборону 17,1 трлн рублів, або близько $202,6 млрд.
- Водночас Reuters повідомляє, на скільки це більше за попередній бюджетний план.
- Одночасно російський уряд погіршив прогноз дефіциту бюджету на 2026 рік.
Росія планує суттєво наростити фінансування оборони у 2027 році – військові видатки можуть сягнути 17,1 трлн рублів, свідчать урядові бюджетні документи.
Військові витрати РФ зростуть на 27%
Як повідомляє Reuters, у 2027 році Росія планує спрямувати на оборону 17,1 трлн рублів, або близько $202,6 млрд. Це приблизно на 27% більше, ніж передбачалося попереднім бюджетним планом.
За даними видання, такий рівень військових витрат стане найвищим для РФ від початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.
Загалом протягом найближчих трьох років російська влада планує витратити на оборонні потреби близько 50 трлн рублів.
Точний обсяг військових видатків РФ у 2026 році залишається засекреченим. Раніше в бюджеті на оборону цього року закладали 12,1 трлн рублів.
Водночас на тлі зростання видатків уряд РФ також погіршив прогноз бюджетного дефіциту на 2026 рік. Тепер очікується, що він становитиме 3,2% ВВП замість прогнозованих раніше 1,6%.
Загальні державні витрати мають зрости на 13,2% — до 48,6 трлн рублів.
Для фінансування дефіциту російська влада планує збільшити чисті запозичення у 2026 році до 5 трлн рублів, а також використати 459 млрд рублів із Фонду національного добробуту.
Водночас прогноз доходів від нафти й газу знизили з 8,9 трлн до 7,6 трлн рублів.
У 2027 році державний борг Росії може зрости до 21,7% ВВП порівняно з 19,9% роком раніше.
Обсяг запозичень планують збільшити приблизно на 43% — до 7,7 трлн рублів.
Крім того, для наповнення бюджету російська влада готує підвищення податків у 2027 році. Зокрема, запровадження нового податку на надприбутки металургійних і гірничодобувних компаній, за розрахунками уряду, має приносити близько 200 млрд рублів щороку.