Российская Федерация направила предупреждение НАТО из-за якобы угроз для Калининградской области и пригрозила применением ядерного оружия в случае попыток его изоляции. В НАТО отвергли обвинения и осудили безответственную риторику Москвы.

Об этом сообщили спикер НАТО Элисон Гарт и агентство Reuters.

Как в НАТО ответили на ядерные угрозы РФ

В дипломатической ноте, с текстом которой ознакомилось агентство, Москва обвинила НАТО в “опасном и безрассудном курсе”, который якобы создает высокие риски прямого вооруженного столкновения.

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— Россия будет готова использовать весь арсенал сил и возможностей, которые есть в его распоряжении, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО предпримут любую попытку, направленную на изоляцию Калининградской области от другой части страны, — говорится в документе РФ.

Кроме того, в ноте отмечается возможность запуска “российских ударов по центрам принятия решений в государствах-членах НАТО с самого начала” гипотетического конфликта.

В письменном ответе, предоставленном НАТО к РФ, отмечается оборонный характер блока и безосновательности российских претензий.

Спикер НАТО Элисон Гарт подтвердила факт получения неофициального документа и направления четкого разъяснения Кремлю.

— Я могу подтвердить, что Россия направила НАТО неофициальный документ (non-paper), и что мы направили ответ, в котором отметили, что НАТО является оборонным альянсом и никакая наша деятельность или обучение не представляют риска ни для одной части России, — заявила Гарт.

В НАТО осудили любую ядерную риторику и угрозы применения силы, призвали Российскую Федерацию немедленно прекратить непровоцированную полномасштабную войну против Украины и воздержаться от безрассудного поведения.

В то же время в НАТО отметили, что использование Россией гибридных тактик и шантажа является лишь признаком отчаяния, который не заставит союзников отказаться от поддержки Украины. НАТО располагает всеми необходимыми ресурсами для защиты каждого сантиметра территории стран-членов и остается полностью готовой противостоять любым угрозам.

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