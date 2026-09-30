Російська Федерація направила НАТО попередження через нібито загрози для Калінінградської області та пригрозила застосуванням ядерної зброї у разі спроб її ізоляції. У НАТО відкинули звинувачення та засудили безвідповідальну риторику Москви.

Про це повідомили речниця НАТО Елісон Гарт та агентство Reuters.

Як у НАТО відповіли на ядерні погрози РФ

У дипломатичній ноті, з текстом якої ознайомилося агентство, Москва звинуватила НАТО у “небезпечному та безрозсудному курсі”, який нібито створює високі ризики прямого збройного зіткнення.

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— Росія буде готова використати весь арсенал сил і можливостей, що є в її розпорядженні, включаючи ядерну зброю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу, спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від іншої частини країни, — йдеться в документі РФ.

Крім того, у ноті зазначається можливість запусків “російських ударів по центрах ухвалення рішень у державах-членах НАТО з самого початку” гіпотетичного конфлікту.

У письмовій відповіді, наданій НАТО до РФ, наголошується на оборонному характері блоку та безпідставності російських претензій.

Речниця НАТО Елісон Гарт підтвердила факт отримання неофіційного документа та направлення чіткого роз’яснення Кремлю.

— Я можу підтвердити, що Росія надіслала НАТО неофіційний документ (non-paper), і що ми надіслали відповідь, у якій зазначили, що НАТО є оборонним альянсом і жодна наша діяльність чи навчання не становлять ризику для жодної частини Росії, — заявила Гарт.

У НАТО засудили будь-яку ядерну риторику та погрози застосування сили, закликали Російську Федерацію негайно припинити неспровоковану повномасштабну війну проти України та утриматися від безрозсудної поведінки.

Водночас у НАТО наголосили, що використання Росією гібридних тактик та шантажу є лише ознакою відчаю, яка не змусить союзників відмовитися від підтримки України. НАТО володіє всіма необхідними ресурсами для захисту кожного сантиметра території країн-членів і залишається повністю готовим протистояти будь-яким загрозам.

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