Рейс flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации и незаконном вмешательстве, после чего изменил маршрут и приземлился в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Что произошло с рейсом flydubai Дубай – Тель-Авив

По данным систем отслеживания полетов, самолет сначала передал код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а вскоре после этого – код 7500, используемый в случаях незаконного вмешательства или возможного захвата борта.

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После передачи аварийных кодов самолет развернулся над Саудовской Аравией и некоторое время не отображался на сайтах отслеживания рейсов.

По информации израильских источников в службах безопасности, ВВС Израиля подняли истребители для перехвата самолета. Израильские СМИ также сообщали о чрезвычайных консультациях премьер-министра и министра обороны.

На борту находились около 180 пассажиров.

Впоследствии рейс приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

Что могло произойти на борту

По предварительным данным израильских источников в службах безопасности, инцидент мог быть связан с дракой на борту самолета.

Именно она, вероятно, стала причиной передачи кодов 7700 и 7500.

Позже израильский 12-й канал сообщил, что по одной из версий драку устроили пилоты самолета – украинец и россиянин.

Напомним, война между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой продолжается с февраля 2026 года после совместных ударов по иранским целям. Конфликт уже распространился на более широкий регион и затронул страны Персидского залива, в частности Саудовскую Аравию, которая в последние недели подвергалась атакам со стороны поддерживаемых Ираном хуситов.

На этом фоне любой авиационный инцидент в воздушном пространстве Саудовской Аравии, особенно с рейсом в Израиль, привлекает повышенное внимание служб безопасности из-за напряженной ситуации в регионе.

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