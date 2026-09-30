Пилоты разбились в кабине flydubai: самолет подал аварийные коды – СМИ
- Самолет подал общий сигнал чрезвычайной ситуации, а затем код, связанный с незаконным вмешательством.
- Связь с экипажем, по данным израильских СМИ, могла прерваться над Саудовской Аравией.
- После сигналов тревоги Израиль поднял в воздух истребители.
Рейс flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации и незаконном вмешательстве, после чего изменил маршрут и приземлился в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Что произошло с рейсом flydubai Дубай – Тель-Авив
По данным систем отслеживания полетов, самолет сначала передал код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а вскоре после этого – код 7500, используемый в случаях незаконного вмешательства или возможного захвата борта.
После передачи аварийных кодов самолет развернулся над Саудовской Аравией и некоторое время не отображался на сайтах отслеживания рейсов.
По информации израильских источников в службах безопасности, ВВС Израиля подняли истребители для перехвата самолета. Израильские СМИ также сообщали о чрезвычайных консультациях премьер-министра и министра обороны.
На борту находились около 180 пассажиров.
Впоследствии рейс приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.
Что могло произойти на борту
По предварительным данным израильских источников в службах безопасности, инцидент мог быть связан с дракой на борту самолета.
Именно она, вероятно, стала причиной передачи кодов 7700 и 7500.
Позже израильский 12-й канал сообщил, что по одной из версий драку устроили пилоты самолета – украинец и россиянин.
Напомним, война между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой продолжается с февраля 2026 года после совместных ударов по иранским целям. Конфликт уже распространился на более широкий регион и затронул страны Персидского залива, в частности Саудовскую Аравию, которая в последние недели подвергалась атакам со стороны поддерживаемых Ираном хуситов.
На этом фоне любой авиационный инцидент в воздушном пространстве Саудовской Аравии, особенно с рейсом в Израиль, привлекает повышенное внимание служб безопасности из-за напряженной ситуации в регионе.