Польша не намерена бойкотировать саммит Группы двадцати (G20) в американской Атланте, даже если туда пригласят представителей страны-агрессора или российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Rzeczpospolita.

Участие Польши в саммите G20 и отношение к РФ

Сикорский подтвердил свое намерение принять участие во встрече глав МИД стран G20 в Атланте, независимо от того, присутствует ли там министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров или кремлевский диктатор Владимир Путин.

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– Я буду на саммите G20 в Атланте. Я не знаю, пригласят ли министра иностранных дел России, но независимо от того, будет ли он приглашен, я намерен принять участие. Дипломатия сложнее, чем кажется, иногда ставит нас в неудобные ситуации, но мы должны знать, как с ними справляться, – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможном контакте с Путиным, Сикорский категорически отрицал возможность пожать ему руку.

Он напомнил, что Путин является лицом, на которое Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест. Глава МИД Польши подчеркнул, что не имеет привычки поддерживать близкие отношения с подозреваемыми.

В то же время Сикорский назвал идею президента США Дональда Трампа пригласить Путина плохой. Он напомнил, что Путин невыездной во многие страны (например, ЮАР, уважающей обязательства перед МУС), и к нему не следует относиться как к желаемому гостю, пока тот ведет агрессивную войну против Украины.

Оценивая мотивацию Трампа, глава МИД Польши отметил, что Трамп мыслит как бизнесмен, считая, что в каждой ситуации есть взаимовыгодные решения. Однако такой подход пока не дает результатов и только выводит Путина из международной изоляции.

Сикорский подчеркнул, что Россия публично не отказалась от своих военных целей и стремится завоевать всю Украину.

Однако Украина существенно нарастила свои возможности по нанесению дальнобойных ударов по российской территории, в частности, атакуя заводы по производству беспилотников и нефтеперерабатывающие предприятия, параллельно предлагая взаимное прекращение огня.

Также Сикорский упомянул о просьбе главы Белого дома к президенту Украины Владимиру Зеленскому воздержаться от бомбардировок Москвы во время военного парада или пребывания там переговорщиков.

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