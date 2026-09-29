Ближайшие недели и месяцы для Польши будут непростыми из-за усиления агрессивных действий России против Украины, которые все больше приближаются к польской границе.

Об этом во вторник перед заседанием Совета министров заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Атаки РФ приближаются к границе Польши — Туск

— Впереди очень сложные недели и месяцы, связанные со все более агрессивной позицией России в отношении Украины, и, к сожалению, эти агрессивные действия России против Украины все ближе к нашей границе, – сказал Туск.

Польский премьер отметил, что российские атаки в районе польской границы, в том числе вблизи пунктов пропуска, стали регулярными.

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— Каждую ночь или каждые сутки нам многократно приходится поднимать нашу авиацию, поскольку атаки России вблизи польской границы, именно на пограничные переходы и инфраструктуру возле границы, уже приобрели постоянный характер, – добавил польский премьер.

Туск сообщил, что в понедельник один из российских беспилотников упал с украинской стороны границы неподалеку от пункта пропуска Ягодин-Дорогуск.

По словам главы польского правительства, польские власти и соответствующие службы сосредоточены на том, “чтобы ничего плохого не произошло с польской стороны границы”.

Туск подчеркнул, что Польша хорошо сотрудничает с Украиной. Украинская сторона быстро сообщает Польше о потенциальных угрозах и пытается уничтожать российские дроны еще в украинском воздушном пространстве.

— Мы можем рассчитывать, как это было этой ночью, на немедленное информирование, на действия украинцев, которые пытаются не только сообщить, что что-то летит в сторону Польши, но и ликвидировать эту угрозу еще над Украиной, – подчеркнул польский премьер.

Напомним, 13 сентября российские военные атаковали локомотив пассажирского поезда Укрзализниці в Волынской области. Место удара расположено в двух километрах от польской границы.

За несколько минут до атаки на станции находился дипломатический поезд. В нем ехали советники по вопросам безопасности из нескольких стран-членов ЕС и бывшие европейские высокопоставленные чиновники, среди которых был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

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