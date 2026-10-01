Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про створення нового Командування автономної війни — Autonomous Warfare Command (AutoWarCom), яке відповідатиме за розвиток і впровадження дронів, роботизованих та інших автономних бойових систем.

Паралельно Міноборони США запускає окремий проєкт із вивчення майбутнього війни за участю Ілона Маска, Палмера Лакі та Ньюта Ґінґріча.

Пентагон створює нове командування автономної війни

Про це повідомляють The Wall Street Journal та Axios.

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За словами Гегсета, AutoWarCom має розпочати роботу у жовтні 2027 року. Його головним завданням стане прискорення закупівлі, випробувань і розгортання безпілотних, роботизованих та інших автономних систем.

У перспективі командування має очолити чотиризірковий генерал, кандидатуру якого поки не визначили. До початкової команди вже залучили колишнього морського піхотинця та експосадовця Міноборони США Оуена Веста, а також колишнього бійця SEAL і льотчика-випробувача Макса Страсайзера.

Одним із пріоритетів нової структури стане формування у США масштабного виробничого ланцюжка для випуску недорогих безпілотних систем.

У коментарі WSJ Оуен Вест зазначив, що американські військові прагнуть навчитися так само швидко адаптуватися до змін на полі бою, як це робить Україна.

Маск і Лакі долучаться до Project Meridian

Окремо Пентагон запускає 120-денне дослідження майбутнього ведення війни під назвою Project Meridian.

До нього залучили генерального директора SpaceX Ілона Маска, засновника Anduril Industries Палмера Лакі та колишнього спікера Палати представників США Ньюта Ґінґріча.

За словами Гегсета, учасники проєкту мають визначити, у яких сферах США повинні здобути перевагу та якими військовими спроможностями необхідно оволодіти для майбутніх конфліктів.

Проєкт не передбачає підготовки нових програмних документів. Натомість його учасники мають зосередитися на пошуку, розробці та впровадженні технологій і систем озброєння, які можуть знадобитися американським військовим у майбутньому.

Координувати роботу Meridian допомагатиме керівник технологічного напрямку Пентагону Еміль Майкл.

Першу зустріч учасників проєкту планували провести вже цього тижня. Остаточні висновки мають бути підготовлені протягом 120 днів. Частину результатів оприлюднять, а окрему доповідь засекретять.

Для Маска це стане першою офіційною консультативною роллю в адміністрації Дональда Трампа після його публічного конфлікту з президентом США та виходу з DOGE.

SpaceX і Anduril уже мають значні контракти з Пентагоном. SpaceX відіграє важливу роль у запусках для потреб національної безпеки США, а Anduril постачає системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі, ракетні двигуни та безпілотні платформи.

Нагадаємо, що у травні 2025 року Ілон Маск повідомив, що більше не працює в адміністрації президента США Дональда Трампа.

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