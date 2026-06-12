Илон Рив Маск — основатель и руководитель компаний Tesla, SpaceX, Neuralink и The Boring Company, входит в совет директоров компании SolarCity, основанный его двоюродными братьями.

Он является одной из самых влиятельных фигур современного бизнеса, новатором и производителем современных технологий. Его состояние постоянно меняется из-за колебаний стоимости акций его компаний и других финансовых факторов.

Какое состояние Маска и что известно о его капитале — читайте подробнее на Фактах ICTV.

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Сколько зарабатывает Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск впервые достиг статуса долларового триллионера после масштабного выхода компании SpaceX на фондовый рынок. Ранее предприниматель уже установил финансовый рекорд, став первым человеком в мире, чей капитал превысил отметку в $800 млрд.

Во время первоначального публичного размещения акций SpaceX смогла привлечь около $75 млрд. инвестиций. После дебюта на бирже рыночная оценка аэрокосмической компании поднялась до $1,77 трлн.

Цена одной акции на IPO составила $135. В целом инвесторам было предложено более 555 млн ценных бумаг, что позволило установить новый рекорд американского фондового рынка по объему средств, привлеченных при первичном размещении.

SpaceX опередила ряд мировых корпораций

После выхода на биржу SpaceX оказалась среди самых дорогих компаний планеты. По уровню рыночной капитализации она превзошла ряд известных гигантов, среди которых Meta, Tesla, JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway и Eli Lilly.

Значительный рост личного капитала Маска объясняется тем, что он сохранил контроль над компанией даже после размещения акций. После IPO предприниматель останется держателем 82% голосующих акций SpaceX, что обеспечивает ему решающее влияние на принятие ключевых решений.

Нынешняя оценка компании превосходит капитализацию многих больших общественных компаний, хотя по итогам прошедшего года SpaceX оставалась убыточной. Кроме того, ее выручка все еще значительно меньше по сравнению с показателями ведущих технологических компаний мира.

По состоянию на декабрь 2024 года состояние Илона Маска превышало $400 млрд, что сделало его первым человеком в истории, достигшим такого финансового уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

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От чего зависит состояние Илона Маска

Состояние Илона Маска достигло исторического максимума. Благодаря своим инновационным проектам и успехам в бизнесе он удерживает позицию самого богатого человека в мире.

Его состояние превышает капиталы других известных миллиардеров, таких как Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Основную часть доходов Маска составляют акции его компаний. В частности, рост акций Tesla и SpaceX оказывает существенное влияние на его состояние.

Каким было состояние Илона Маска до 2026 года

В 2017 году Илон Маск занял 12-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых IT-миллиардеров мира по версии журнала Forbes. Этому способствовал стремительный рост стоимости акций компании Tesla Inc.

С января по ноябрь 2020 года он заработал $100,3 млрд, поднявшись с 35-го на 2-е место в рейтинге Bloomberg. До конца ноября 2020 года его капитал оценивался в $127,9 млрд. В конце 2020 года и в начале 2021 года Маск сделал значительные инвестиции в криптовалюты, в частности, приобрел биткойны и догикоины на сумму $1,5 млрд.

6 января 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя удерживавшего лидерство с 2017 года Джеффа Безоса. На тот момент состояние Маска достигло $188,5 млрд, что было на $1,5 млрд больше, чем у Безоса.

19 февраля 2021 года он снова возглавил список самых богатых людей мира, опередив Безоса во второй раз. В тот день состояние Маска превысило $200 млрд, тогда как капитал Безоса составил $194 млрд.

29 октября 2021 года, по данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Илона Маска превысило $300 млрд, что стало абсолютным мировым рекордом. Однако в 2023 году Маск вошел в новый финансовый год с состоянием в $137 млрд после того, как акции Tesla значительно упали. Он стал первым человеком, потерявшим $200 млрд своего капитала.

По состоянию на 22 ноября 2024 года состояние Илона Маска достигло нового исторического максимума — $347,8 млрд, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2021 году.

В конце 2024 года американский миллиардер стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд.

Так, состояние Илона Маска продолжает расти благодаря успехам его компаний и инвестиционным стратегиям. Благодаря своим достижениям он остается одним из самых влиятельных и богатых людей современности.

Источник: Forbes, Bloomberg

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