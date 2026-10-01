Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о российских выборах 18–20 сентября и дестабилизирующих атаках РФ на Европу.

О принятии резолюции сообщила народный депутат Украины и член постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Евгения Кравчук.

ПАСЕ признала новую Госдуму РФ нелегитимной: что известно

В принятой резолюции ПАСЕ констатировала, что так называемые выборы в Государственную думу РФ, которые проходили 18–20 сентября, не соответствовали основным условиям свободных и справедливых выборов.

Сейчас смотрят

Резолюцию одобрили 59 членов ПАСЕ, ни один из собравшихся не проголосовал против.

В Ассамблее отметили, что такое голосование нельзя считать подлинным волеизъявлением граждан России. Соответственно, новую Госдуму РФ нельзя признавать демократически избранным или легитимным представительным органом.

ПАРЕ призвала отклонить результаты таких выборов и не признавать никаких юридических или политических последствий их проведения Россией на временно оккупированных территориях Украины.

ПАСЕ призвала воздерживаться от взаимодействия с новой Госдумой РФ, продолжать политическую и дипломатическую изоляцию российских властей и не допускать нормализации участия России в международных форматах.

Особое внимание в резолюции уделили проведению российских выборов на временно оккупированных территориях Украины.

По словам Кравчук, Ассамблея поддержала предложенную ею поправку о принципах международного гуманитарного права во время оккупации. В документе закрепили, что оккупация носит временный характер и не передает суверенитет государству-оккупанту.

Государство-оккупант должно уважать действующий правопорядок оккупированной территории, а временный контроль нельзя использовать для изменения ее правового статуса.

Еще одна правка Евгении Кравчук, поддержанная ПАСЕ, касается украинских граждан на временно оккупированных территориях. ПАСЕ осудила их принуждение к участию в российских выборах.

В Ассамблее подчеркнули, что участие, полученное в условиях оккупации, принуждения или давления, нельзя рассматривать как свободное политическое волеизъявление или использовать для легитимизации попытки незаконной аннексии.

Санкции против причастных к российским выборам

В резолюции также содержится призыв ввести санкции против российской Центральной избирательной комиссии, ее руководства и членов, а также региональных избирательных комиссий.

Ограничения предлагают применять и к тем, кто организовывал или администрировал так называемые выборы, выдвигался на них или выступал в роли “наблюдателей” на временно оккупированных территориях Украины.

Отдельно ПАСЕ призвала к немедленным санкциям против тех, кто будет пытаться “представлять” временно оккупированные украинские территории.

Ограничения на туристические визы для россиян: что известно

Еще один пункт резолюции касается передвижения граждан и представителей России в Европе.

ПАСЕ призвала ввести общешенгенские ограничения на передвижение аккредитованных российских дипломатов и чиновников, а также ограничить выдачу туристических виз гражданам РФ.

Ассамблея также призвала усилить политическую, финансовую и практическую поддержку Украины.

Среди других пунктов — использование замороженных российских суверенных активов для обороны и восстановления Украины, а также продолжение работы над привлечением России к ответственности за ее преступления.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.