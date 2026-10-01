Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію щодо російських виборів 18–20 вересня та дестабілізаційних атак РФ на Європу.

Про ухвалення резолюції повідомила народна депутатка України та членкиня постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

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В ухваленій резолюції ПАРЄ констатувала, що так звані вибори до Державної Думи РФ, які відбувалися 18–20 вересня, не відповідали фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів.

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Резолюцію схвалили 59 членів ПАРЄ, жоден із присутніх не проголосував проти.

В асамблеї зазначили, що таке голосування не може вважатися справжнім волевиявленням громадян Росії. Відповідно, нову Держдуму РФ не можна визнавати демократично обраним або легітимним представницьким органом.

ПАРЄ закликала відкинути результати таких виборів і не визнавати жодних юридичних або політичних наслідків їхнього проведення Росією на тимчасово окупованих територіях України.

Там закликали утримуватися від взаємодії з новою Державною Думою РФ, продовжувати політичну та дипломатичну ізоляцію російської влади та не допускати нормалізації участі Росії у міжнародних форматах.

Окрему увагу в резолюції приділили проведенню російських виборів на тимчасово окупованих територіях України.

За словами Кравчук, асамблея підтримала запропоновану нею правку щодо принципів міжнародного гуманітарного права під час окупації. У документі закріпили, що окупація має тимчасовий характер та не передає суверенітету державі-окупанту. Держава-окупант має поважати чинний правопорядок окупованої території, а тимчасовий контроль не може використовуватися для зміни її правового статусу.

Ще одна правка Євгенії Кравчук, підтримана ПАРЄ, стосується українських громадян на тимчасово окупованих територіях. ПАРЄ засудила їхній примус до участі в російських виборчих процесах.

В асамблеї наголосили, що участь в умовах окупації, примусу або тиску не може трактуватися як вільне політичне волевиявлення чи використовуватися для легітимізації спроби незаконної анексії.

Санкції проти причетних до російських виборів

У резолюції також міститься заклик запроваджувати санкції проти російської Центральної виборчої комісії, її керівництва та членів, а також регіональних виборчих комісій.

Обмеження пропонують застосовувати й до осіб, які організовували або адміністрували так звані вибори, висувалися на них чи були “спостерігачами” на тимчасово окупованих територіях України.

Окремо ПАРЄ закликала до негайних санкцій проти тих, хто намагатиметься “представляти” тимчасово окуповані українські території.

Обмеження туристичних віз для росіян: що відомо

Ще один пункт резолюції стосується пересування громадян і представників Росії в Європі.

ПАРЄ закликала запровадити загальношенгенські обмеження на пересування акредитованих російських дипломатів і посадовців, а також обмежити видання туристичних віз громадянам РФ.

Асамблея також закликала посилювати політичну, фінансову та практичну підтримку України.

Серед інших пунктів — використання заморожених російських суверенних активів для оборони та відбудови України, а також продовження роботи над відповідальністю Росії за її злочини.

Фото: Євгенія Кравченко

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