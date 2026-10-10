В Ростовской области России в ночь на 10 октября раздавались взрывы – силы противовоздушной обороны отражали атаку дронов.

Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram.

Последствия атаки на Ростовскую область

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По его словам, отражение воздушной атаки началось еще накануне вечером. На тот момент российские власти заявляли о более чем 50 сбитых беспилотниках.

В Ростове, по словам губернатора, в результате атаки возник пожар. Также был поврежден железнодорожный мост, из-за чего движение поездов по обоим направлениям временно остановили. Впоследствии железнодорожное сообщение было возобновлено.

В Азове зафиксировали повреждение двух судов. Кроме того, на складских промышленных объектах продолжалась ликвидация пожара.

Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на данные системы спутникового мониторинга тепловых аномалий NASA FIRMS сообщил об атаке на Новошахтинский нефтеналивной терминал в Ростовской области. По его данным, после удара беспилотников на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Окончательные масштабы повреждений нефтеналивного терминала и других объектов пока неизвестны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 690-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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