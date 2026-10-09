Зеленский подтвердил поражение НПЗ в Омске, Ухте и еще одного дата-центра в РФ
- Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили Омский НПЗ и нанесли удар по Ухтинскому НПЗ.
- Зафиксировано попадание в еще один российский дата-центр.
Силы обороны поразили Омский и Ухтинский НПЗ в РФ. Также зафиксировано попадание в еще один российский дата-центр.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в пятницу, 9 октября.
Зеленский подтвердил поражение двух НПЗ в России
— Еще одно поражение российского нефтеперерабатывающего завода в Омске — одного из значительных заводов, а также Ухтинского НПЗ в 1900 километрах от государственной границы Украины, — отметил Зеленский.
По словам президента, удар по Ухтинскому НПЗ нанесли дронами Ан-196 RS, дальность полета которых составляет около 2 500 км. Омский нефтеперерабатывающий завод накануне атаковали модифицированными версиями беспилотников FP-1 — FP-6.
Зеленский также сообщил о поражении дата-центра, назвав это зеркальным ответом Украины на российские удары.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил о поражении Омского НПЗ, который является самым мощным нефтеперерабатывающим заводом России.
Операцию провели подразделения Deep Strike Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением на территории РФ Черная Искра.
Беспилотники ССО преодолели почти 3 тыс. км и успешно достигли территории предприятия.
Подразделения ССО поражали Омский НПЗ, в частности, 6 июля 2026 года.
Тогда украинские военные нанесли удар по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11, проектная мощность которой составляет 8,4 млн тонн нефти в год. В результате атаки завод полностью прекратил переработку нефти и перешел в ремонт.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что систематическое поражение таких объектов является реализацией неотъемлемого права Украины на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН.
Эти действия направлены на последовательное ослабление военно-экономического потенциала РФ.