Система раннього попередження США дозволяє виявляти пуски балістичних ракет за долю секунди та передавати інформацію українським системам ситуаційної обізнаності.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський припускає, що затримка під час оголошення повітряної тривоги у Києві могла виникнути через помилку під час передавання інформації.

Система раннього оповіщення США щодо балістичних загроз

Експерт прокоментував затримку з оголошенням повітряної тривоги під час ракетної атаки на Київ у ніч проти 13 жовтня.

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За словами Храпчинського, в основі системи раннього попередження лежить група супутників SBIRS, які виявляють пересування машин пускових установок і запуски балістичних ракет.

– Існує група супутників, яка називається SBIRS, яка дозволяє виявляти раннє попередження пусків. Це розвідувальні супутники, які можуть виявляти пересування машин пускових установок, запуски балістичних ракет. За долі секунди система виявляє пуск балістичної ракети і передає всі ці дані на системи ситуаційної обізнаності, – розповів експерт РБК Україна.

Ці дані дозволяють українським установкам Patriot заздалегідь очікувати загрозу з певного азимуту.

Супутники також допомагають виявляти передислокацію стратегічної авіації та маневри МіГ-31 перед пуском ракети, коли літак вмикає форсаж.

Крім того, система дає змогу розрізняти загрози від запусків С-400, Іскандерів та KN-23. Визначити тип ракети можна за випромінюванням її двигуна.

Оптико-електронні сенсори супутників SBIRS (Space-Based Infrared System), розташованих на геостаціонарних і високоеліптичних орбітах, фіксують факел працюючого двигуна через 10–20 секунд після пуску.

Після цього дані зі станції управління Баклі в Колорадо через захищену мережу DISN та європейські вузли зв’язку передаються безпосередньо в українські системи ситуаційної обізнаності – Віраж-Планшет і Delta.

Чому ця система важлива для України

За словами авіаційного експерта, система раннього попередження США скорочує час реагування на загрози на 6-10 хвилин.

Без неї українським системам ППО та радіолокації довелося б цілодобово виявляти загрози безпосередньо на радіогоризонті, коли повітряна ціль уже з’являється в зоні виявлення.

Коментуючи можливі причини затримки з оголошенням тривоги під час атаки на Київ, Храпчинський припустив, що могла статися помилка під час передавання інформації.

США працюють над новою системою раннього попередження, яка має забезпечити якісніший супровід повітряних цілей під час польоту. Наразі після завершення роботи першого стартового двигуна ракети її складніше виявляти під час подальшого руху.

Як зазначив Храпчинський, у Європі немає аналогів американської системи раннього попередження, оскільки її створення повністю залежить від спроможностей США.

Європейські країни мають радіолокаційні засоби, які дозволяють виявляти цілі на великій відстані, однак вони мають обмеження щодо часу реагування. Європа використовує ці системи для власного захисту.

Видання Axios написало 10 жовтня, що США погрожували припинити передавання Україні розвідувальних даних, якщо українські удари по російських НПЗ продовжаться.

Про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації під час переговорів у Маямі попередили спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер, повідомив Axios український чиновник.

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