У ніч на 15 жовтня 2026 року Військово-Морські Сили ЗСУ завдали удару береговим ракетним комплексом Нептун по військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області Росії.

За повідомленням українських військових, внаслідок атаки уражено шість бомбардувальників Су-34М, а також технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. На території об’єкта зафіксували повторні детонації та пожежу, а результати удару уточнюються.

Де знаходиться аеродром Борисоглєбськ, які літаки там базуються та чому цей військовий об’єкт має значення для російських атак по Україні, з’ясовували Факти ICTV.

Зараз дивляться

Аеродром Борисоглєбськ: розташування на карті

Військовий аеродром Борисоглєбськ розташований у Воронезькій області РФ, приблизно за 6 км на схід від однойменного міста. Це військовий авіаційний об’єкт, який використовують російські Повітряно-космічні сили. Він має давню історію, адже льотну підготовку в Борисоглєбську проводять ще з 1920-х років.

Знайти аеродром Борисоглєбськ на карті можна за його розташуванням на схід від міста Борисоглєбськ. Об’єкт відомий як військова авіабаза та навчальний центр підготовки льотного складу.

Від аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області РФ до найближчої ділянки кордону з Україною орієнтовно 250–270 км по прямій.

У різні періоди на аеродромі розміщувалися різні типи літаків. За даними українських джерел, зокрема, тут базувалися російські Су-34, Су-35С і Су-30СМ.

У липні 2025 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про удар по цьому об’єкту, під час якого було уражено склад керованих авіабомб, навчально-бойовий літак і, ймовірно, інші літаки.

Аеродром Борисоглєбськ: де знаходиться та чому він важливий для російської авіації

Значення аеродрому пов’язане з розміщенням російської тактичної авіації, зокрема винищувачів-бомбардувальників Су-34. Ці літаки Росія використовує для ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військових і населених пунктах поблизу лінії фронту.

Су-34 можуть застосовувати різні види озброєння. Зокрема, вони скидають керовані авіабомби з комплектами планування та корекції УМПК, а також запускають ракети Х-59 і Х-69. Таке озброєння дає змогу російській авіації атакувати не лише позиції Сил оборони, а й об’єкти в українському тилу.

Керовані авіабомби становлять серйозну загрозу для українських захисників. Їх застосування ускладнює утримання позицій і може перешкоджати наступальним діям. Ракети Х-59 і Х-69, своєю чергою, Росія використовує для ураження різних цілей на території України, зокрема в містах, віддалених від лінії фронту.

Як удар по аеродрому Борисоглєбськ вплине на війну

Факти ICTV обговорили значення удару по російській авіабазі з авіаційним експертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації імені А.К. Антонова Валерієм Романенком.

За його словами, Су-34 є одним із ключових засобів російської тактичної авіації для застосування керованих авіабомб. Крім того, ці літаки можуть запускати ракети Х-59 і Х-69 по об’єктах у глибокому тилу України, зокрема по цілях у районі Києва.

Експерт зазначив, що одна з електростанцій поблизу Києва зазнала ураження ракето, запущеною із Су-34.

— Знищення або пошкодження бомбардувальників зменшить можливості Росії завдавати авіаційних ударів по українських позиціях. Якщо російським військовим доведеться перемістити літаки на інші аеродроми, розташовані далі від фронту, це також вплине на інтенсивність бойових вильотів, — розповів Романенко.

За словами експерта, відстань має безпосереднє значення для частоти використання авіації. Якщо літак базується приблизно за 200 км від лінії фронту, він може виконувати кілька бойових місій на день. Коли ж відстань збільшується до 700 км, кількість вильотів істотно скорочується.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.