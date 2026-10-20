Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует на этой неделе посетить Норвегию для переговоров о прекращении войны в Украине, а также Россию, где он намерен встретиться с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой переговоров.

Переговоры по Украине в Норвегии: что известно

По информации трех источников Reuters, Стив Уиткофф собирается на этой неделе приехать в Норвегию, чтобы принять участие в очередном раунде переговоров о прекращении российско-украинской войны.

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Ожидается, что встречи пройдут в Осло. Двое собеседников агентства сообщили, что к переговорам может присоединиться президент Украины Владимир Зеленский.

Также среди возможных участников — премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, представители Европейского Союза, НАТО и группы E4, в которую входят Великобритания, Франция, Германия и Польша.

В переговорах также планировал принять участие зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Однако, по словам одного из источников, он заболел, поэтому, как ожидается, присоединится к встречам удаленно.

Собеседники Reuters подчеркнули, что график поездок и переговоров пока предварительный и может измениться.

Уиткофф планирует встречу с Путиным в России

Помимо поездки в Норвегию, Стив Уиткофф намерен посетить Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

Об этих планах Reuters сообщили два источника, знакомые с подготовкой встречи.

По их словам, во время переговоров с российским руководством планируется обсудить ряд вопросов, связанных с войной против Украины.

Отдельной темой должно стать освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, которого заключили в России в 2022 году.

В то же время точные даты поездок и окончательный состав участников пока не подтверждены.

Ранее, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможную встречу украинской и американской переговорных команд в течение следующей недели.

Глава государства заявил, что Украина готова вести переговоры в любом месте и формате — в Украине, Европе или США.

Президент также сообщил, что Вашингтон работает над возможностью организации трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. Среди потенциальных мест проведения называли ОАЭ, Саудовскую Аравию и США, однако подтверждения такой встречи на тот момент не было.

Кроме того, 18 октября Зеленский рассказал о разговоре со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Во время беседы стороны обсудили итоги встречи украинской и американской команд во Флориде, дальнейшие дипломатические шаги, российские обстрелы Украины и необходимость усиления противовоздушной обороны.