Сьогодні, 20 жовтня, в норвезькій столиці Осло спеціальні посланці США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер візьмуть участь у зустрічах із українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

Переговори Зеленського та посланців Трампа в Осло

До зустрічі також приєднаються президент Норвегії Олександр Стубб та прем’єр-міністр Йонас Гара Стьоре.

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Очільник уряду наголосив, що Київ звернувся з проханням, щоб спецпосланці американського президента долучилися до зустрічей.

— Я радий, що вони зможуть взяти участь. Раніше дипломатичні зусилля вже здійснювалися в кількох країнах, і Норвегія та Фінляндія раді можливості продовжити цю роботу. Мета полягає в тому, щоб вивести дипломатичні зусилля на більш конструктивний шлях, — заявив Йонас Гар Стьоре.

За повідомленням, Стів Віткофф особисто прибуде до Осло, а Кушнер братиме участь у зустрічі дистанційно.

Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерело, до української делегації увійшли:

голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров;

керівник Офісу президента Кирило Буданов;

перший заступник керівника ОПУ Сергій Кислиця;

заступник керівника ОПУ Павло Паліса.

Переговори зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та європейськими представниками заплановані на другу половину дня.

Повідомлялося, що Стів Віткофф цього тижня планує відвідати Росію, де має намір зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

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