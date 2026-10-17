Украина готова продолжать переговоры с США по поводу завершения войны. Следующая встреча представителей двух стран может состояться на следующей неделе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в субботу, 17 октября.

Зеленский анонсировал встречу Украины и США

— Американская площадка будет работать. Мы рассчитываем, что они будут больше давить на Путина, а не на нас. Иначе это просто несправедливо, — подчеркнул президент.

Он добавил, что украинская переговорная команда готова встретиться с американскими представителями.

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— Что касается наших встреч с американской стороной, мы рассчитываем встретиться, готовы встречаться в Украине, в Европе, где они хотят, как они хотят. Хотят в Америке – пусть нас приглашают, мы будем готовы, – отметил президент.

По словам Зеленского, Украина готова вести переговоры в любом месте и формате, поскольку главной целью является достижение мира.

Президент уточнил, что американская сторона уже дала сигнал о возможности проведения встречи на следующей неделе.

— На следующей неделе есть возможность, американская сторона давала нам сигнал, может быть у нас с ними встреча, – отметил Зеленский.

Глава государства считает, что европейским странам необходимо развивать собственное направление переговоров с Россией и иметь для этого соответствующую инфраструктуру.

Президент также сообщил о планах провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Среди тем обсуждения – безопасность судоходства в Черном море и продовольственная безопасность. Подобные контакты планируются и с представителями стран Ближнего Востока.

— Им сейчас непросто, у них самих есть война, не такая полномасштабная, как у нас, но тем не менее есть свои вызовы, но в ближайшее время я буду контактировать с ними, – сообщил Зеленский.

По словам главы государства, Соединенные Штаты работают над организацией трехсторонней встречи с участием представителей России. Одним из возможных мест ее проведения может стать страна Ближнего Востока.

— США всегда говорят об Эмиратах или о Саудовской Аравии. Далее эта встреча может быть в США во время заседания G20, но подтверждения никакого еще не было, ни от России и, соответственно, от США, – сказал глава государства.

Зеленский не исключил, что трехсторонние переговоры могут состояться и на территории одной из европейских стран.

Разговор Умерова и Кушнера

Владимир Зеленский также заявил, что Украина продолжает поддерживать связь со специальными представителями президента США Дональда Трампа по вопросу прекращения российской агрессии.

— Вчера наша переговорная группа была на связи, разговаривали Умеров с Кушнером. Они договариваются о встрече, и я также готов с ними встречаться, – отметил президент.

Он добавил, что рассчитывал на организацию встречи с американской стороной в Брюсселе, однако договориться о ней не удалось. Он добавил, что в течение недели стороны должны определить возможность и формат дальнейших переговоров.

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