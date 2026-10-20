Цель Кремля выходит далеко за рамки войны против Украины и заключается в подрыве демократии и стабильности всего европейского континента.

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Bloomberg.

Мерц предупредил об угрозе со стороны России для всей Европы

Фридрих Мерц заявил, что больше всего его беспокоит недостаточное осознание европейцами масштабов российской угрозы.

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— Больше всего меня беспокоит недооценка влияния России на наши общества. Россия движется к дестабилизации всего политического устройства нашего европейского континента, — подчеркнул канцлер.

По его словам, многие люди, в частности в Германии, до сих пор не понимают истинных целей Кремля.

Мерц убежден, что российская агрессия направлена не только на захват украинских территорий, но и на ослабление демократических государств Европы.

— Они не видят, в чем на самом деле заключается цель России. Это не только территориальные завоевания в Украине. Они боятся демократии. Они боятся открытых обществ. Они боятся успеха европейской интеграции, — заявил он.

Канцлер также обратил внимание на рост числа диверсий и других инцидентов в европейских странах, к которым может быть причастна Россия.

В частности, правительство Германии обвинило Москву в организации атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига в августе.

По мнению европейских чиновников, подобные действия могут быть направлены на проверку готовности стран ЕС противостоять угрозам и на провоцирование их реакции.

Европа готовится поддерживать Украину без помощи США

Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия вместе с европейскими партнерами продолжает финансово поддерживать Украину и закупать необходимое оборонное оборудование.

По его словам, европейские страны уже готовятся к сценарию, при котором им придется обеспечивать такую поддержку без финансовой помощи Соединенных Штатов.

— Это действительно большая нагрузка для наших бюджетов, это действительно серьезное испытание для Евросоюза. Но мы это делаем и будем стараться продолжать делать, пока не закончится эта ужасная война, — заверил канцлер.

В то же время он признал, что Европа пока не способна полностью заменить американские системы противовоздушной обороны и возможности США по обмену разведывательными данными.

Именно поэтому европейские правительства укрепляют свои оборонные возможности и работают над уменьшением зависимости от Вашингтона.

Мерц подчеркнул, что европейские страны уже осознали всю серьезность ситуации.

— Мы услышали этот сигнал тревоги. И мы стараемся занять такую позицию, которая сделает нас достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищаться в рамках НАТО, — заявил он.

Мерц пытается убедить Трампа в важности сильной Европы

На фоне напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном канцлер Германии сообщил, что европейские лидеры ищут пути деэскалации.

В частности, Мерц стремится убедить президента США Дональда Трампа, что стабильность в Европе отвечает и американским интересам.

— Я пытаюсь убедить Дональда Трампа при каждой нашей встрече, что это должно быть в его же интересах. Стабильная Европа, европейский континент, ЕС как партнер в мире — это то, что выгодно и для американцев, — отметил канцлер.

Он добавил, что европейские страны намерены сохранять санкционное давление на Россию и продолжать помогать Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые последние решения США выглядят как попытка заставить Украину капитулировать перед Россией.

Среди таких шагов глава государства назвал ограничение работы спутниковой связи Starlink и задержки с поставками ракет для систем ПВО Patriot, за которые Украина уже заплатила.