Мета Кремля виходить далеко за межі війни проти України та полягає у підриві демократії й стабільності всього європейського континенту.

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Мерц попередив про загрозу Росії для всієї Європи

Фрідріх Мерц заявив, що найбільше його непокоїть недостатнє усвідомлення європейцями масштабів російської загрози.

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— Моє найбільше занепокоєння викликає недооцінка впливу Росії на наші суспільства. Росія рухається до дестабілізації всього політичного устрою нашого європейського континенту, — наголосив канцлер.

За його словами, багато людей, зокрема в Німеччині, досі не розуміють справжніх цілей Кремля.

Мерц переконаний, що російська агресія спрямована не лише на захоплення українських територій, а й на послаблення демократичних держав Європи.

— Вони не бачать, у чому насправді полягає мета Росії. Це не лише територіальні завоювання в Україні. Вони бояться демократії. Вони бояться відкритих суспільств. Вони бояться успіху європейської інтеграції, — заявив він.

Канцлер також звернув увагу на зростання кількості диверсій та інших інцидентів у європейських країнах, до яких може бути причетна Росія.

Зокрема, уряд Німеччини звинуватив Москву в організації атаки безпілотників на аеропорт Лейпцига в серпні.

На думку європейських посадовців, подібні дії можуть бути спрямовані на перевірку готовності країн ЄС протидіяти загрозам та провокування їхньої реакції.

Європа готується підтримувати Україну без допомоги США

Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина разом з європейськими партнерами продовжує фінансово підтримувати Україну та закуповувати необхідне оборонне обладнання.

За його словами, європейські країни вже готуються до сценарію, за якого їм доведеться забезпечувати таку підтримку без фінансової допомоги Сполучених Штатів.

— Це справді велике навантаження для наших бюджетів, це справді велика справа для Євросоюзу. Але ми це робимо і намагатимемося продовжувати робити це, доки не закінчиться ця жахлива війна, — запевнив канцлер.

Водночас він визнав, що Європа поки не здатна повністю замінити американські системи протиповітряної оборони та можливості США щодо обміну розвідувальними даними.

Саме тому європейські уряди посилюють оборонні можливості та працюють над зменшенням залежності від Вашингтона.

Мерц наголосив, що європейські держави вже усвідомили серйозність ситуації.

— Ми почули цей сигнал тривоги. І ми намагаємося зайняти таке становище, яке зробить нас достатньо сильними, щоб конкурувати та самостійно захищатися в рамках НАТО, — заявив він.

Мерц намагається переконати Трампа у важливості сильної Європи

На тлі напруженості у відносинах Києва та Вашингтона канцлер Німеччини повідомив, що європейські лідери намагаються знайти шляхи деескалації.

Зокрема, Мерц прагне переконати президента США Дональда Трампа, що стабільність Європи відповідає й американським інтересам.

— Я намагаюся переконати Дональда Трампа під час кожної нашої зустрічі, що це має бути в його ж інтересах. Стабільна Європа, європейський континент, ЄС як партнер у світі — це те, що є вигідним і для американців, — зазначив канцлер.

Він додав, що європейські держави мають намір зберігати санкційний тиск на Росію та продовжувати допомогу Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі останні рішення США виглядають як спроба змусити Україну капітулювати перед Росією.

Серед таких кроків глава держави назвав обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink та затримки постачання ракет до систем ППО Patriot, за які Україна вже заплатила.

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