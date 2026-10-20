Масові протести у Франції, які починалися з вимог поліпшити умови навчання, переросли у масштабні заворушення. Під час сутичок постраждали торговельні заклади та громадські будівлі, а правоохоронці провели тисячі затримань.

Ситуація стала серйозним випробуванням для президента Еммануеля Макрона та його уряду, а також загострила політичну боротьбу напередодні президентських виборів 2027 року.

Факти ICTV з’ясовували, через що протести у Франції, чому мирні демонстрації переросли в погроми, як влада намагається відновити порядок та хто може скористатися кризою.

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Протести у Франції: причина та з чого вони почалися

За даними Euronews, початок нинішньої протестної хвилі пов’язаний із проблемами французької освітньої системи. У вересні 2026 року школярі та студенти почали активніше виступати проти нестачі вчителів, переповнених класів, поганого стану навчальних приміщень і нерівних можливостей для здобуття якісної освіти.

Проблеми накопичувалися роками. У деяких школах бракувало педагогів і допоміжного персоналу, а наявні ресурси не відповідали потребам учнів. Молодь також висловлювала невдоволення організацією навчального процесу та труднощами, з якими випускники стикаються під час вступу до університетів.

Для школярів йшлося не лише про комфортніші умови навчання. Нестача вчителів безпосередньо впливає на підготовку до іспитів, а стан навчальних закладів і доступ до освітніх ресурсів можуть визначати подальші можливості молоді. Тому учасники перших акцій вимагали збільшити фінансування шкіл, заповнити вакантні посади та переглянути підходи до організації навчання.

У міру поширення інформації про протести до них приєднувалися учні інших навчальних закладів. Освітня проблема поступово перетворилася на привід для ширшої дискусії про те, як держава розподіляє кошти та чи здатна забезпечити громадянам належні послуги.

Чому у Франції протести охопили різні соціальні групи

Проте освітні вимоги стали лише початковою точкою. Згодом до демонстрацій долучилися профспілки, представники лівих політичних сил і громадяни, яких більше турбували зарплати, пенсії та постійне зростання вартості життя.

Для багатьох французів ключовим питанням стала купівельна спроможність. Витрати на житло, оренду, паливо та енергоносії тиснуть на сімейні бюджети. Люди побоюються, що навіть за наявності роботи їм дедалі складніше оплачувати повсякденні потреби. Невдоволення посилюють дискусії про державні витрати, соціальні гарантії та доступність суспільних послуг.

Ситуація загострилася через зростання цін на енергоносії. Як зазначає Reuters, дорожче пальне стало додатковим тягарем для домогосподарств і сприяло поширенню невдоволення в кількох європейських країнах.

У результаті під час французьких демонстрацій об’єдналися люди з різними претензіями до влади. Одні вимагали поліпшення освіти, інші підвищення зарплат, захисту пенсій або доступнішого житла. Частина учасників виступала проти політики президента Макрона.

Поєднання різних вимог та загального невдоволення допомогло протестам набути загальнонаціонального масштабу. Але воно ускладнило пошук спільного рішення, адже владі треба реагувати на різні соціальні проблеми, які не можна усунути одним рішенням.

Як мирні демонстрації переросли у погроми у Франції

17 жовтня 2026 року у Франції відбулися масштабні демонстрації, які, за оцінками організаторів, зібрали до 800 тис. учасників. Міністерство внутрішніх справ наводило нижчу цифру, близько 550 тис. людей.

Більшість учасників виходила на вулиці з мирними вимогами. Проте паралельно діяли окремі групи, налаштовані на зіткнення з правоохоронцями. У різних містах вони ламали вуличне обладнання, підпалювали автомобілі та сміттєві баки, атакували громадські будівлі й грабували магазини.

За даними Associated Press, заворушення охопили Париж, Ліон, Марсель, Бордо, Лімож та інші міста. Поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети, намагаючись стримати агресивні групи.

Масові демонстрації створили умови, якими скористалися радикально налаштовані активісти та люди, що прийшли грабувати магазини. Правоохоронці зіткнулися з труднощами через велику кількість одночасних осередків заворушень.

Окремі групи швидко переміщувалися містами, атакували нові об’єкти й користувалися тим, що поліція була змушена розподіляти сили між різними районами. Через це мирні учасники демонстрацій опинилися поруч із людьми, які влаштовували підпали та пограбування.

У підсумку кадри розбитих вітрин, палаючих автомобілів та зіткнень з поліцією затьмарили початкові вимоги протестувальників.

Париж: що відбувається

Париж став одним із головних осередків заворушень. У центральних районах міста відбувалися зіткнення з поліцією, нападники громили магазини та пошкоджували міське майно. За інформацією французького видання Le Monde, окремі групи наблизилися приблизно на 300 метрів до Єлисейського палацу, де розташована офіційна резиденція президента.

Напружена ситуація склалася й поблизу Лувру. Через протестну активність і проблеми з доступом до музею його вхід тимчасово блокували.

У Бордо нападники розгромили резиденцію префекта Жиронди. Для реагування на загострення залучали спеціальні поліцейські підрозділи. У Ліоні підпалили туристичний офіс на площі Белькур, а в Ліможі вогонь охопив історичну будівлю міської ратуші. Напади на громадські установи також фіксували в інших містах.

Наслідки протестів у Парижі та інших містах Франції

Одними з найбільших постраждалих від заворушень стали підприємці. Під час погромів нападники розбивали вітрини, ламали захисні ролети, проникали до торговельних приміщень і виносили товари.

За інформацією Euronews, керівник мережі Carrefour Александр Бомпар повідомив, що під час заворушень постраждали 50 магазинів компанії, зокрема 19 супермаркетів і магазинів біля дому. Він також зазначив, що витрати на ремонт перевищать €10 млн.

Загальні втрати торговельного сектору значно більші. За оцінкою керівника Carrefour, який також очолює французьку федерацію торгівлі та дистрибуції, під час погромів постраждали близько 1 500 магазинів різних мереж. Збитки галузі можуть сягнути сотень мільйонів євро.

Для великих компаній це значні фінансові втрати, але для невеликих підприємців наслідки набагато болючіші. За розбитими вітринами й розграбованими полицями стоять люди, які вкладали у власну справу заощадження та роки праці. Після погрому їм потрібно відновити приміщення, закупити товар і знову відкрити магазин, хоча доходи на цей час можуть повністю зникнути.

Постраждали й працівники торговельних закладів. За словами керівника Carrefour, частині співробітників франчайзингових магазинів доведеться перейти на скорочений режим роботи.

Як французька влада реагує на протести

Після масових погромів уряд був змушений терміново посилити заходи безпеки. У Парижі та низці інших міст запровадили локальні комендантські обмеження, щоб зменшити ризик нових підпалів і пограбувань.

За даними Reuters, станом на 20 жовтня кількість затриманих сягнула приблизно 2,5 тис. осіб. Дані про кількість постраждалих правоохоронців різняться.

Президент Еммануель Макрон публічно засудив насильство та заявив про необхідність притягнути винних до відповідальності. Він визнав, що державні структури не змогли належним чином передбачити масштаб заворушень і підготуватися до них.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньє висловив бажання піти у відставку, визнавши проблеми з організацією реагування на погроми. Однак Макрон відмовився прийняти його відставку. Президент доручив міністру продовжити роботу та переглянути підходи до забезпечення громадського порядку.

Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню заявив, що локальні комендантські обмеження допомогли стабілізувати ситуацію вночі. Проте влада залишила за місцевими адміністраціями можливість повторно запроваджувати такі заходи, якщо виникне загроза нових заворушень.

Кому вигідні протести у Франції

Поки уряд намагається відновити порядок, політичні противники Макрона отримали можливість посилити критику чинної влади. Масові погроми, пошкоджені державні будівлі та проблеми з безпекою стали аргументами для тих, хто звинувачує президента в нездатності ефективно керувати країною.

Помітну вигоду від кризи можуть отримати ультраправі сили. Французьке Національне об’єднання на чолі з Жорданом Барделлою та його провідною політичною фігурою Марін Ле Пен наголошує на необхідності посилення правопорядку, контролю над міграцією та жорсткішої реакції держави на злочинність.

На фоні погромів такі заяви знаходять відгук у громадян, які бояться за власну безпеку та не вірять, що чинна влада здатна захистити їхнє майно. Для ультраправих це можливість представити себе альтернативою політичному центру, який асоціюється з Макроном.

У матеріалі Reuters зазначається, що криза посилює позиції Марін Ле Пен напередодні президентських виборів 2027 року. Через ослаблення впливу Макрона її політичні перспективи можуть покращитися.

Що зараз відбувається у Франції

Станом на 20 жовтня 2026 року французька влада намагається стабілізувати ситуацію після масштабних погромів. У Парижі та інших містах посилюють заходи безпеки, проводять затримання та оцінюють збитки. Паралельно триває політична дискусія про відповідальність уряду й майбутнє соціально-економічної політики країни.

Причини протестів не зникли, адже нестача ресурсів в освіті, зростання вартості життя, невдоволення зарплатами й соціальними гарантіями продовжують турбувати громадян. Однак насильство та мародерство відсунули початкові вимоги на другий план і перетворили ситуацію на серйозну кризу громадської безпеки.

Для Макрона це випробування наприкінці президентського терміну, а для його політичних опонентів — можливість посилити свої позиції перед виборами 2027 року. Чи вдасться владі відновити довіру громадян, залежатиме не лише від роботи поліції, а й від здатності розв’язувати проблеми, через які люди вийшли на вулиці.

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